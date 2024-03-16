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清大校徵登場！逾2萬職缺搶才　新鮮人期待起薪3.59萬元、年增8%

▲清華Career校園徵才博覽會今（16）日在清華大學登場，提供超過2萬個工作機會。（圖／1111人力銀行提供）
▲清華Career校園徵才博覽會今（16）日在清華大學登場，提供超過2萬個工作機會。（圖／1111人力銀行提供）

記者許家禎／台北報導

新竹市今年第2場校園就業博覽會「清華Career校園徵才博覽會」，今（16）日在清華大學登場，共計有162家企業參加，包括半導體業、金融、傳產、航空等產業都在現場設攤搶才，提供超過2萬個工作機會。人力銀行業者表示，實質薪資已經連續3年負成長，「錢不夠用」的普遍焦慮刺激了新鮮人對薪資的期待，今年大學畢業生期待的起薪為35972元，相較於去年的33308元，大幅增加了8%。

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新竹市長高虹安蒞臨現場時表示，新竹科學園區已經突破17萬就業人口，清大的校園徵才博覽會，是新竹市校園徵才的一環，現場聚集眾多科技大廠，可以說全世界最重要的半導體供應鏈都在現場，鼓勵學生以一站式就業的方式，來校徵現場找心目中理想的工作。

清華大學副校長簡禎富表示，清華深耕新竹，與產業有密切互動，本著厚德載物的精神，發展兼具人文與科技的學術環境，著眼人才需求，未來將在高雄設立分部，期待藉由多元的平台合作，與在地人文社會環境發展共榮。

根據1111人力銀行的調查顯示，今年的畢業生當中，有7成6規劃要投入職場，比起去年意願大幅提升2成，儘管距離領到畢業證書還有3個多月，但有1成畢業生已經找到工作，還有5成已經付諸行動正在求職的路上。那麼畢業生在求職時最在意哪些條件呢？調查顯示今年的畢業生最在意的求職條件依序是薪資、福利以及通勤時間。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，實質薪資已經連續3年負成長，通膨吃掉加薪的情況仍然持續，「錢不夠用」不但是上班族的普遍焦慮，更刺激了新鮮人的期待薪資不斷被拉高，今年大學畢業生期待的起薪為35972元，相較於去年的33308元，大幅增加了8%，而碩士畢業生的期待起薪為45123元，相較於去年的42975元，也增加了4.9%。

調查也顯示，畢業生平均給自己42天的求職期，希望能在1個半月之內找到工作，為了瞭解企業風評，畢業生會透過網路爬文78.5%、與同儕打聽49.1%、請益學長姐43.7等方式來探詢。

曾仲葳表示，透過校徵了解當前的就業趨勢，是畢業生貼近產業的捷徑，因為招募對象是新鮮人，職缺、敘薪都會更公開透明，畢業生也有機會在校徵現場與企業人資面對面，了解企業的文化。其次還可以透過公開徵才的條件，快速掌握未來產業的發展方向，了解自己在就業市場的優勢與劣勢，提早因應。



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