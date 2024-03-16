他「賣房貸款800萬」全丟進00940！專家預言絕望慘況：你抱得住？
元大台灣價值高息ETF「00940」近期掀起市場轟動，高CP值讓不少投資人心動想買，短短3天就募集超過1400億元，甚至還有人拿房子去貸款借800萬全數All In。對此，股票「不敗教主」陳重銘卻直言這並非聰明的做法，更點出未來可能發生的絕望慘況，恐怕要4年才能彌補得回來，「你抱得住嗎？」
記者賴禹妡／綜合報導
00940相關消息曝光後，造成全台轟動瘋搶，就有一名網友在臉書社團「當沖勒戒所」中透露，他把房子拿去貸款，利率僅2.2%，而過去高股息ETF的配息都有大約8%，怎麼算都是穩賺5%獲利，他因此貸款了800萬，認為每年約可賺40萬。
對此，「不敗教主」陳重銘近日在臉書直言，「大盤高點千萬不要借錢長期投資，而且領股利並非穩賺不賠」，原PO算出一年可以賺40萬利差，但這個條件的前提是「填息」才有得賺。
陳重銘指出，若是大盤從2萬點下來，就算股價只跌10%，原PO貸款800萬馬上就損失了80萬，而這個空缺需要領2年股利才能夠彌補。再往更壞的情況想，若跌20%就要領4年股利才能彌補，「萬一這4年期間股利變少怎麼辦？你抱得住？」
陳重銘坦言，在歷史高點借錢買股票，不是聰明的做法。股利並非穩賺，一旦該支ETF下跌，不但會被利息追著跑，還要煩惱跌價損失，心理壓力會非常大。真正聰明的做法是耐心等，等它跌10%、20%再進場。最後他也語重心長地呼籲：「特別是借錢投資，千萬要注意風險，當你覺得穩賺不賠時，就是最大的風險。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。