Google 新廣告又再嘴蘋果 偷酸iPhone沒有AI功能只能拿筆畫圈
Google和蘋果科技圈的兩大山頭，彼此間的角力爭鬥時不時搬上檯面。Google的「BestPhonesForever」系列影片近期再度推出新作，這次主題是「Circling Around」帶出目前Google最新功能「畫圈搜尋」，並暗酸iPhone沒有畫圈搜尋等AI功能。至於蘋果何時會有更強大的AI功能，市場預料今年WWDC24應該就有機會可以看到了。
記者周淑萍/綜合報導
Google積極搶攻AI市場，陸續提供像是畫圈搜尋、通話翻譯等功能，近期的「BestPhonesForever」系列影片則透過畫圈搜尋來嘲諷iPhone依舊沒有該功能。影片中擬人化Google Pixel和iPhone手機，Pixel來到了用紅筆圈起各種事物的iPhone家，iPhone說明圈起來的用意是可以讓它稍後搜尋內容，但反觀Pixel則是圈起來就可以搜尋，藉此酸iPhone 至今都還沒有AI功能推出。
但其實應該也不會等太久了，外界敲碗等待的AI功能，蘋果執行長庫克也按耐不住外界的壓力，之前已經多次預告，預料今年會在6月WWDC24的開發者大會上，跟著iOS 18最新作業系統登場。
而Google的2024 Google I／O之前已經確定會在台灣時間5月15日凌晨登場，屆時勢必會有更多AI新應用對外公布。兩大科技巨頭的AI戰爭，Google會持續領先或是被蘋果超車，今年年中應該就會有答案了。