趙麗穎走紅前「大尺度性愛戲」外流 粉絲心疼：為何沒清場
大陸女神趙麗穎以《花千骨》、《楚喬傳》、《知否？知否？應是綠肥紅瘦》等劇紅遍兩岸三地，與前夫馮紹峰育有1子，近日一段她成名前拍露骨床戲的外流片段又被翻出，該場戲最後還被剪掉，讓粉絲相當心疼，「唉！當年她還只是小演員...」
記者楊穎軒／綜合報導
趙麗穎2013年還沒大紅大紫，只是一位沒有名氣的小演員，她與周冬雨、陳曉合作電影《宮鎖沉香》，飾演女二、反派宮女「琉璃」，片中和演九阿哥的男星朱梓驍有一場激情床戲，側拍花絮中，趙麗穎上半身只穿一件紅色肚兜，整個人跨坐在朱梓驍身上，導演要求她「應該再往後坐一點，沒事」，還猛拉趙麗穎的裙子，兩人試著調整姿勢，相當害羞，不停大笑來化解尷尬。
然而，趙麗穎犧牲色相的該場戲，最後考量上映時的尺度太大，整段被刪掉，如今回顧這支影片，網友大嘆：「明知道尺度大會被刪，那為什麼還要拍」、「唉！當年她還只是小演員，吃了很多苦！」有人注意到片場一堆穿著羽絨衣的男性工作人員，全都圍在趙麗穎身邊，不解地問：「為什麼沒有清場！」
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