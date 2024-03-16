戶外踏青嘉年華！中鋼公司與中鋼企業工會舉辦員工親子活動

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此一員工健行親子活動，是由中鋼企業工會理事長陳春生與中鋼公司董事長翁朝棟共同主持，勞動部部長許銘春、立法委員許智傑、李昆澤、賴瑞隆、林岱樺、高雄市議會議長康裕成、副議長曾俊傑、議員曾麗燕、鄭光峰、李雅靜、郭建盟、陳慧文、何權峰、黃文志、郭建盟、湯詠瑜，以及高雄市政府社會局謝琍琍、毒品防制局局長林瑩蓉、鳳山區長石慶豐等人與會。
中鋼企業工會理事長陳春生表示，中鋼企業工會每年春天均在高雄城市的寬闊綠地，舉行大型會員親子戶外活動，今年再度選擇交通便捷的衛武營都會公園舉行，開場儀式，以擊鼓鳴炮揭開熱鬧非凡活動序幕，伴隨南島舞集原住民舞蹈與山林戰鼓開場，氣勢萬鈞的迎賓禮讚，帶出春暖花開的歡樂氣氛，也預祝中鋼營運步步高升，員工福利好康龍總來。
中鋼公司董事長翁朝棟指出，中鋼企業工會與中鋼公司共同努力，剛簽訂第6次團體協約，保障公司營運與勞動權益，他感謝同仁去年努力，在產業艱困下，仍戮力打拼，轉虧為盈，保持年年有盈餘的傳統。
翁朝棟並指出，去年底中鋼工程團隊完成輕軌成圓的目標，是獻給高雄市最大的禮物，今年仍然要面對如碳稅議題等挑戰，盼員工繼續攜手努力，也感謝員工眷屬的支持，讓家人無後顧之憂為中鋼貢獻。
勞動部部長許銘春說，中鋼公司是世界知名的企業，也是南台灣年輕人求職首選，中鋼企業工會運作實力、會員團結及倡議勞動政策等，都是勞動界的指標，理事長陳春生也瞭解勞工心聲與工作問題，勞動部借用其長才，特聘為人權委員會委員，以協助勞動政策更接地氣。