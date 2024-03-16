百貨迎春！義享推藝文體驗　環球草莓祭登場

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想要親手打造屬於自己的藝術創作，也可報名參加3月23日麻布便當袋手作課程，將以蝶古巴特手的拼貼技法，創作專屬個人的生活品味。3月24日則有恐龍與沙漠景觀手作活動，將在專業老師的帶領下，用多肉植物、恐龍擺飾與眼前的材料，共同佈置出專屬的多肉微景世界，更多報名資訊，可至義享時尚廣場官網查詢。此外，即日起至4月21日止，在4F會員中心展出幼兒園孩童以「春日風景」為主題所進行的繪畫創作。
Global Mall新左營車站即日起至3月27日推「春日寵愛祭」，春換季推粉嫩休閒服飾、配件、高顏值小家電優惠5折起，還有多樣美食及「草莓嘉年華」，各式草莓甜點從法式千層、爆量草莓蛋糕、草莓玫瑰塔、卡士達塔到戚風蛋糕捲、草莓大福通通都能品嚐到，用滿滿的甜蜜迎接幸福春季。
除此之外，再加碼會員週一至週五刷GMpay當日單筆消費滿500元享點數2倍送、刷Global Mall聯名卡於指定餐飲櫃位當月累計滿1,500元送100元電子商品禮券，同時針對新會員也推出雙重好康，加入贈100點、使用悠遊付或悠遊卡消費不限金額即可抽iMall點數3,000點。同時也打造「花漾鐘塔」，鐘塔變身成為賞花打卡點，綻放的花朵造景搭配木椅，就像置身在小花園當中，在搭車前享休憩放鬆。