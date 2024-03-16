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空氣品質亮紅燈！全台52測站「危害警示燈響」　外出注意2大重點

▲今（16）日環境部空氣品質監測網顯示，西半部空氣品質普遍不佳，全台多地出現橘紅警示燈，圖為環境部大樓空品測站影像。（圖／取自環境部空氣品質監測網
▲今（16）日環境部空氣品質監測網顯示，西半部空氣品質普遍不佳，全台多地出現橘紅警示燈，圖為環境部大樓空品測站影像。（圖／取自環境部空氣品質監測網

記者鍾怡婷/綜合報導

今（16）日環境部空氣品質監測網顯示，西半部空氣品質普遍不佳，截至下午17時全台有52個測站出現警戒燈號，包括桃園市中壢、高雄市橋頭更達到紅色警示等級，空氣品質指標（AQI）飆到150以上，環境部表示已請台電燃煤電廠降載減排，提醒民眾外出搭乘大眾運輸工具，減少戶外劇烈活動及做好自身健康防護。

根據環境部空氣品質監測網顯示，從今（16）日上午全台西半部已有50個測站亮出警戒燈號，截至下午17時，共有52個測站出現紅、橘警示燈，其中桃園市龍潭、高雄市多地區出現紅色警示等級，空氣品質指標（AQI）飆到150以上。

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環境部提醒，龍潭、仁武、前金、左營、復興、橋頭、楠梓地區 所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），西半部、金門地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。民眾要留意空品預報，盡量搭乘大眾運輸工具，減少戶外劇烈活動及做好自身健康防護。

▲從今（16）日上午全台西半部已有50個測站亮出警戒燈號，截至下午17時，共有52個測站出現紅、橘警示燈。（圖／取自環境部空氣品質監測網）
▲從今（16）日上午全台西半部已有50個測站亮出警戒燈號，截至下午17時，共有52個測站出現紅、橘警示燈。（圖／取自環境部空氣品質監測網）
環境部指出，今（16）日臺灣環境風場為偏東風至東南風，西半部地區風速弱整體擴散條件不佳，使污染物累積，造成空氣品質不良情形。環境部依據預報，已先行協調台電等燃煤電廠執行降載減排，截至今日中午，已有15個縣市啟動應變機制，期能降低污染影響。本次空品惡化預估至週日晚間才會逐漸轉好。

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