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ETF熱賣反映「超額儲蓄」過多隱憂　央行提國內外投資3解方

▲ETF引發全民搶購潮，也引發「超額儲蓄」過多的隱憂。為此，央行今（16）日報告書中提到3解方。（圖／NOWnews資料照）
▲ETF引發全民搶購潮，也引發「超額儲蓄」過多的隱憂。為此，央行今（16）日報告書中提到3解方。（圖／NOWnews資料照）

記者許家禎／台北報導

ETF引發全民搶購潮，也引發「超額儲蓄」過多的隱憂。為此，央行今（16）日報告書中提到3解方，包括增強民間部門參與公共建設（BOT）量能提振民間投資，並因應少子化與高齡化趨勢及淨零排放目標，推動相關基礎建設；可引導民間資金發展金融服務業及財富管理業務，提升金融產業生產力；與善用超額儲蓄進行跨國併購，鞏固全球價值鏈地位。

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統一台灣高息動能ETF（00939）以531億的巨量級規模成立，熱潮延續到元大台灣價值高息ETF（00940），由於都是月配，且00940發行價僅10元，因此引發「全民搶ETF運動」，甚至傳出不少民眾想解定存、抵押房子來搶購00940，甚至搞不清楚怎麼狀況就搶著匯款，也讓銀行員快瘋了，經手匯款破千萬元。

同時也引發「超額儲蓄」的隱憂，擔心熱錢流向股市及房市，可能會帶來資產價格泡沫的風險，且造成消費成長緩慢、投資乏力，將不利於國家經濟發展。而央行副總裁嚴宗大下周一（18日）將以「從 ETF 熱賣看政府如何健全投資管道引導民間游資，避免熱錢過度投入房市」為題赴立法院財委會報告。

央行指出，台灣經常帳長期順差，超額儲蓄持續累積，致國內資金充足。央行進一步表示，台灣為小型開放經濟體，經濟成長動能高度仰賴國外需求，致經常帳長期順差，經常帳順差反映超額儲蓄，兩者是一體兩面。

央行表示，台灣國民儲蓄率遠大於國內投資率，致超額儲蓄持續累積，近10年(103到112年)超額儲蓄率持續超過10%。為解決超額儲蓄過多的現象，可善用資金投入國內外實體投資來促進經濟平衡發展，其相關方法有三。

首先是增強民間部門參與公共建設(BOT)量能，以提振民間投資，並因應少子化、高齡化趨勢，以及淨零排放目標，推動相關基礎建設。第二，為因應家庭儲蓄率高，可引導民間資金發展金融服務業及財富管理業務，以提升金融產業生產力。第三，台灣資源有限，宜善用超額儲蓄進行跨國併購，取得關鍵技術及戰略性資源，協助廠商全球布局，鞏固其全球價值鏈的地位。

央行強調，政府各部會刻正積極合作與努力，引導民間游資進行有效運用及管理，央行也會持續運用各項貨幣操作工具，促進信用資源有效配置，並降低金融市場及不動產市場的之風險，以利台灣經濟金融之長期穩健發展。




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