中職／19,898人！大巨蛋熱身賽首戰 「龍象大戰」寫下聯盟新紀錄
今（16）日中職迎來首場大巨蛋熱身賽，由味全龍主場迎戰中信兄弟上演「龍象大戰」，比賽在晚間5點開打。根據中職官方公告，現場總共吸引19,898人進場觀賞球賽，大幅超越了過去熱身賽寫下的7,068位觀眾紀錄，更是直逼中職例行賽史上最多觀眾數紀錄。
記者林之越/台北報導
在熱身賽開打前，中職方面就透露，初估首戰「龍象大戰」將會超過1.9萬人進場，甚至直逼上限2萬人，次日也逼近1.5萬人。結果在今（16）日觀眾全數完成進場後，確定人數來到19,898人，距離2萬人上限僅差102人，也確定寫下中職熱身賽史上最高票房紀錄。
回顧中職過往歷史，中職歷屆開幕戰最高紀錄是2016年的猿象戰，當時在桃園棒球場締造19,393人的紀錄，而後的紀錄也都是由樂天、兄弟這一對戰組合保持，依序是桃園球場在2018年的18,521人、2015年的18,413人，而去年辦在洲際球場的開幕戰則來到18,395人，是歷史第4多。
本次大巨蛋熱身賽首戰吸引19,898人，也超越前述的所有開幕戰人數紀錄，不過由於上限2萬人，因此尚未超越2013年兄弟和義大犀牛在澄清湖球場所寫下的20,052人，當時是美國名將曼尼出賽的首戰。這次熱身賽吸引超過1.9萬人進場，也讓人期待將來的開幕戰人數是否會突破新高，
在票價部分，熱身賽的2場比賽票價皆為新台幣500元、預售票為425元；其餘球場熱身賽假日全票為300元、預售票255元，平日全票250元、預售票210元。
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