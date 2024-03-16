張大春狠批國小課文「低級弱智」！作者提告刑、民事均敗原因曝
知名作家張大春日前在臉書上批評一篇小二國語課文，最終導致該文被出版社抽換，事後作者林哲璋不甘受辱提告，案經審理，法院認為張大春所謂的「低級」、「弱智」等形容詞並非針對作者個人，屬於可受公評之事，因此判林哲璋敗訴。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，2021年間張大春在臉書發文貼出一篇名為《門、鬥大仙》的課文，並在文中批評指出「依我看，這種課文，就是言不及義的瘋話；也是國語文教育全面退嬰化的證據。如此低級無明的文章居然編入教科書，恐怕就是為了羞辱家長和老師。可是，大家好像都覺得無所謂。真他媽的兒孫自有兒孫福！」
另外張大春也提到，作者林哲璋自稱「信奉淺語藝術」、「希望取悅未來的大人」。然而，相信這樣弱智的淺語，只會讓未來的大人及早墮落；事後林哲璋認為，除了名譽損害外，張大春的言論還害他被網友出征，出版商也因此抽換課文，導致他版稅、作文班兼職等收入出現損失，故憤而提出告訴。
由於檢方認為，張大春所言並非針對林哲璋，僅是否定該文章應被收錄為國小國語課教材，屬於可受公評之事，因此做出不起訴處分，林哲璋提請再議等亦遭駁回，至於民事請求50萬元損害賠償，一、二審也同樣被駁回定讞。