台積電將除息、再攻2萬點？ETF募集暫告終！有望帶動低本益比個股
台股週五（15日）收黑255.42點，跌幅1.28%，收在19682.5點，週K線雖收紅，但留下長長上影線，全週不漲反跌102.82點，跌幅-0.52%，日均量4974.47億元。由於台積電下週一（18日）將除息，估指數將蒸發28.73點，再加上輝達股價回落，外界憂心台股表現。投顧業者指出，輝達GTC大會下周二（19日）將登場，可留意AI股將重新點燃台股電子股主力。另外，雖然ETF募集告一段落，但有望嘉惠低本益比個股，建議把握拉回機會布局，整體而言，指數有望再攻2萬點，建議不離場但要控制風險、繼續做多。
記者許家禎／台北報導
時序進入3月中下旬，投資人關心新一週台股該如何操作？尤其台積電下週一（18日）將除息，配發去年第3季股息3.5元計算，當天市值將減少906億元，估台股大盤指數將蒸發28.73點，且美國科技大廠輝達、超微等股價回落，投資人憂心台股表現。
永豐投顧表示，輝達將舉辦GTC大會，對於AI應用可望推波助瀾，將重新點燃台股電子股主力，注意半導體能否重新轉強。此外上週鴻海對AI伺服器訂單釋放利多，也帶動了技嘉、廣達等個股，預期電子中下游也能因此感染熱潮，相關股票充滿期待。
另外，市場熱烈募集的高股息ETF帶動了高股息題材，有鑑於募集已告一段落，題材熱度可能暫時冷卻，不過ETF規模巨大，有望嘉惠低本益比個股，長線可期，建議把握拉回機會布局。
上週台股未能站穩整數關卡，主要是資金轉攻高股息個股，電子股沒能貢獻指數。此外美國股市關注FOMC會議決議，觀望氣氛濃，預期本週FOMC會議有望維持全年降息三碼的預期，重新推動股市。
綜合以上，台股多頭仍有機會，且預期電子主力股與高股息題材能輪動，可繼續操作。不過高檔應該控制資金成數，不使用槓桿。本週指數區間看19500點至20200點。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。