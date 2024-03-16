虐童案衛福部列9點檢討　出養評估將交給地方政府、提升訪視頻率

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第二，收出養前安置服務：為確保兒少最佳利益，讓兒童在收出養前獲得妥善照顧，未來將由地方政府依委託安置程序，運用轄內安置資源提供協助，並支應相關費用。衛福部提及，如果地方經費不足，中央將予以協助。
第三，對於提供全日托的居家托育人員，衛福部表示會儘速邀集各地方政府研商訪視頻率，並訂定相關指引。
第四，對於依委託安置程序照顧被安置兒少的居家托育人員，衛福部也會強化教育訓練、完善督導考核機制，並研議托育人員較優的薪資待遇。
第五，收出養媒合機構訪視機制：未來將強化媒合機構的社工的專業知能及對兒童虐待的敏感度與辨識能力 ，並提升訪視頻率、建立訪視機制及標準化流程。
第六，加強地方社政主管機關的監督職責，包含對居家托育服務人員的監督、對收出養媒合機構的監督與服務提供審查，並建立地方社政主管機關複訪機制。
第七，強化社政及衛政網絡合作： 地方社政主管機關對育有未滿3歲子女的脆弱家庭、接受政府委託安置及出養兒童、受監護兒童，應造冊給衛生主管機關，以利安排專責醫師關注兒童身心發展與受照顧狀況。
第八，地方政府分工非中央政府權責，地方政府應明確跨科室案件分工合作機制；如涉有跨縣市爭議者，由中央協助釐清。
第九，檢討重大兒虐事件處理機制：各級政府應明確分工，屬重大兒虐案件的主管權責應以負責保護服務體系的主管單位為主責。
最後衛福部強調，未來中央會持續攜手地方及民間團體，努力接住每一個寶貴的生命，使家庭及社會更加安全韌性，確保社會安全網的完整性，讓國人生活在安全無虞的環境。