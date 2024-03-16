天氣預報／好天氣只到明天！鋒面後迎冷氣團降溫 這天最冷探11度
好天氣只到明天！明（17）日天氣與今天類似，中南部高溫有攝氏30度至32度，到了晚上鋒面接近，週一（18日）鋒面通過後大陸冷氣團南下，降雨機率提高，花東有局部大雨機會；下週二（19日）中部以北濕冷天氣型態，明顯的降溫在下週二到下週四清晨，加上輻射冷卻影響，北部低溫攝氏13度至14度，中南部攝氏15度至17度，局部地區最低溫下探攝氏11度，下週四清晨為最冷的時間。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員曾昭誠表示，明天白天與今天類似，台中以北、東北部雲量偏多，有零星短暫雨，但累積雨量不會太多，其他地區多雲到晴，午後中南部山區有零星陣雨。氣溫比今天稍微升高，北部地區、東半部高溫上升到攝氏27度左右，中南部高溫可達攝氏30度至32度，其他地區約攝氏25度至27度。
明晚到下週一鋒面受到鋒面影響，週日晚上開始有局部短暫雨發生，北部、中南部山區有零星短暫陣雨，下週一、下週二降雨明顯，除了中南部平地之外，其他地區都有降雨機會，尤其是基隆北海岸、東半部、恆春半島有較大雨勢發生機會，下週三後雨勢逐漸趨緩。
各地氣溫受到大陸冷氣團影響，從下週一開始降溫，明顯的變冷在下週二到下週四清晨，加上輻射冷卻影響，北部低溫攝氏13度至14度，中南部攝氏15度至17度，局部地區最低溫下探攝氏11度，下週四清晨為最冷的時間，提醒民眾留意保暖。
下週四白天起冷氣團減弱，下週四到下週六各地多雲到晴，僅花東有零星短暫雨，下週四起氣溫逐日攀升，各地高溫有攝氏20度以上，中南部高溫接近攝氏25度，下週六南部會有接近攝氏30度高溫，北部達到高溫攝氏25度左右。