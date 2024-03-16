梁靜茹離婚5年爆新戀情！「甜蜜依偎眼鏡型男」 他超狂身分曝光
「情歌天后」梁靜茹與趙元同於2019年結束9年婚姻後，感情狀況一直是外界關注的焦點，2020年時她與「畢加索國際企業」總裁林達光交往，沒想到戀情見光死，至今便沒有傳出新戀情，而她今（16）日突然在社群媒體上，分享一張小鳥依人在粗獷眼鏡男肩上的照片，這位神祕眼鏡型男的身分曝光，是梁靜茹演唱會的band leader，也是知名編曲人，不少粉絲以為梁靜茹認愛，而對此，梁靜茹的經紀公司回應，兩人只是認識很久的音樂夥伴。
記者吳雨婕／綜合報導
梁靜茹在IG分享與一名帥氣又粗獷的眼鏡男合照，照片中身高156公分的梁靜茹依偎在男方肩膀上，露出甜笑，看起來幸福滿溢，而事實上，這名眼鏡男是音樂人伍冠諺，曾是男團「51」的團員，因為優異的音樂才華被滾石唱片發掘延攬，加入滾石10週年演唱會擔任重要樂手，由於優秀的編曲專業，已經累積了超過百首重要華語歌手專輯編曲，包含黎明的〈夏天的味道〉、梁靜茹〈情歌〉、〈我還記得〉、〈如果能在一起〉，現在則是梁靜茹演唱會的band leader。
事實上，梁靜茹在2022年時就曾與伍冠諺一起打羽球，還都巧合的使用同款演唱會周邊毛巾，當時就有緋聞傳出，不過兩人以「多年好友」相稱，如今再度傳來戀情，對此梁靜茹的經紀公司表示：「冠諺是靜茹認識很久的音樂夥伴。」
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