PLG／攻城獅以97:78擊敗鋼鐵人！艾夫伯攻下26分　勝率回升至5成

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日攻城獅針對鋼鐵人重要得分點鐵米下足苦功，全場僅讓鐵米拿下9分。米蘭總教練認為：「今天球員在面對鐵米時，都展現非常強悍的個人防守，讓他在進攻端較不順暢，成功的團隊防守都要先從堅強的個人防守開始，為球員們感到驕傲。」
另外，今日下半場攻城獅本土球員李家瑞、朱雲豪接連命中三分球，幫助攻城獅將比分拉開。米蘭總教練認為：「今天團隊在進攻端很有效率地掌控節奏，儘管第三節錯失幾個外線投籃機會，但全隊都保持很棒的進攻能量。」
除了本土球員外，狄帝今日再度完美詮釋「風城禁區守護神」稱號，單場送出四記阻攻！狄帝表示：「身為隊內的大洋將，我的首要任務就是守護禁區，只要對手在我的防守範圍內出手，我會盡全力蓋下來，或是讓對手不舒服地出手，很高興今天收到不錯的效果。」
慕獅女孩聯手樂天女孩場邊應援 全場獅紫軍大跳嗆司曲「Rakuten JUMP」
今日攻城獅與樂天桃猿聯名舉辦「找樂紫派對」，6位樂天女孩菲菲、若潼、嘎琳、岱縈、芷軒、卉妮首次體驗職籃場邊應援。賽前樂天女孩菲菲、岱縈、卉妮與慕獅女孩口水、瑟七、小U攜手獅紫軍組隊參加瓶蓋棒球挑戰賽。除此之外，在節間慕獅女孩與樂天女孩在心跳小舞台帶動全場應援，樂天女孩也特別準備招牌嗆司曲「Rakuten Jump」，讓全場獅紫軍體驗最原汁原味的樂天桃猿應援風格。
攻城獅球團於賽後特別舉辦兩隊女孩簽名會，更是在賽前兩小時即吸引大批十號隊友與獅紫軍排隊搶領號碼牌。本週末攻城獅球團推出多項主題聯名商品，包含深淺兩色主題球衣與日式浴衣。主題球衣熱銷破百件，且主題日式浴衣更是早早完售，單日商品銷售額高達75萬。
入場人數：4,266位/票房收入：2,216,500元/商品收入：754,320元