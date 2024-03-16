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T1／中信特攻105:94擊敗獵鷹！確定晉級季後賽　黃泓瀚轟新高22分

▲「大瀚」黃泓瀚獨攬22分，為本場最高也是個人新高得分，率領中信特攻終場以105：94踢館成功。（圖／中信特攻提供）
▲「大瀚」黃泓瀚獨攬22分，為本場最高也是個人新高得分，率領中信特攻終場以105：94踢館成功。（圖／中信特攻提供）

記者黃建霖/綜合報導

T1聯盟2023-2024球季例行賽賽事，新北中信特攻籃球隊今（16）日麾軍南下府城，來到嘉藥紹宗體育館踢館，對決臺南台鋼獵鷹。上半場中信特攻火力全開，以63:51領先台鋼獵鷹；下半場繼續獵殺對手，終場以105:94踢館成功，其中「大瀚」黃泓瀚獨攬22分，為本場最高也是個人新高得分，率特務們「獵鷹」成功，確定晉級季後賽。

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此役賽事開局，台鋼獵鷹率先射進三分球先馳得點，但中信特攻沒讓獵鷹高興太久，隨即回敬一波11比0的反擊，也一路保持領先優勢到賽事結束，沒讓獵鷹有機會越雷池一步。上半場阿巴西貢獻13分、艾德（Edgaras Zelionis）及黃泓瀚也分別拿下11分，團隊在第二節三分球連發，單節6顆三分球中，傷癒歸隊的「鼎哥」曾文鼎也有演出，中場中信特攻以63比51領先台鋼獵鷹。

雙方易籃後，第三節開局獵鷹一度把比數追近至5分差，但在本場比賽中展現強烈企圖心的黃泓瀚，馬上以三分球拉開比分，告訴獵鷹沒這麼容易！下半場靠著黃泓瀚及傑卡（Dragan Zeković）分別繳出11分，黃泓瀚則是單場獨攬22分，包含2顆三分球、5籃板、3助攻、1抄截，創下個人新高得分，也幫助中信特攻終場以105比94「獵鷹」成功，續居龍頭寶座，也率先拿下T1季後賽門票！

賽後李逸驊總教練談及球隊目標不僅於此：「很開心今天能夠贏下球賽，代表我們已經進入季後賽，但這不是我們最終目標，希望球隊繼續努力。」總教練也不吝誇讚球員：「上禮拜也是跟台鋼獵鷹交手，回去之後對他們的戰術做了很多功課，今天在防守部分做得非常好。也很開心鼎哥（曾文鼎）受傷後再次回到球場，今天讓他小試身手，有三分球表現，攻勢也非常流暢。」

今日打出T1代表作的黃泓瀚，賽後謙虛表示：「很開心今天贏球，總教練一直有提醒我要參與進攻、展現企圖心，機會來了就要出手，不要過多的傳球、要積極攻擊籃框。」李逸驊總教練認為：「之前本土球員有時會打得太團隊，失去了個人單打的能力，今天黃泓瀚就做了非常好的詮釋，他的得分能力本來就非常強，如果能再打開的話，我們球隊就會更強。」

今天是阿巴西「齋戒月」後第一場球賽，相較於上一場灌進40分，今天僅客氣拿下15分、3助攻、2抄截，阿巴西賽後記者會也說明：「其實在齋戒月中，我自己的飲食、體能部分都有調配好，我上場就100%發揮。」總教練則提及：「阿巴西上一場得了40分後，對方也針對他做比較粗暴的防守，我也跟他說『層級越來越高，一定會有越來越多方式去對付他，自己的情緒要掌控住，這樣才有辦法更上一層。』」

對於球迷們關心的林韋翰傷勢，總教練也加以說明：「韋翰目前狀況恢復到75%左右，大概再2-3禮拜可以回到球場，希望他可以早日康復歸隊。」中信特攻近況四4勝，在隊長韋翰缺陣的狀況下，特務們皆適時挺身而出，拿下14勝5敗戰績，以勝率73.7%獨佔龍頭。

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