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HBL／松山高中73:89輸南山！黃萬隆無緣嚐第7冠滋味　林現惟19分

▲松山高中卻在下半場發生太多失誤、完全潰敗，一度落後超過20分，主將林現惟攻下19分，但球隊最終以73:89落敗，無緣晉級冠軍戰。（圖／高中體總提供）
▲松山高中卻在下半場發生太多失誤、完全潰敗，一度落後超過20分，主將林現惟攻下19分，但球隊最終以73:89落敗，無緣晉級冠軍戰。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/臺北報導

HBL 112學年度高中籃球甲級聯賽四強戰今（16）日開打，松山高中對上老對手南山高中，即將引退的黃萬隆教練，這場比賽坐在場邊板凳席看球，但是松山高中卻在下半場發生太多失誤、完全潰敗，一度落後超過20分，最終以73:89落敗，無緣晉級冠軍戰。

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今年是黃萬隆高中教練生涯的最後一年，在本屆HBL結束之後，將告別這個舞台，由葉韋喬教練全權接手。黃萬隆過去曾帶領松山高中拿下6座HBL冠軍，其中2009-2011年間還完成三連霸，絕對是台灣基層籃球界的一個傳奇人物。

▲南山高中後衛黃瀚陞在第四節表現突出，攻下14分。（圖／高中體總提供）
▲南山高中後衛黃瀚陞在第四節表現突出，攻下14分。（圖／高中體總提供）
松山高中這次在四強戰和南山高中對決，這也是松山隊史第11次晉級4強，試圖衝擊隊史第7座冠軍。但今天開賽戰局對松山來說相當不利，被打出一波12:0的猛烈攻勢，一度陷入大比分落後，不過在林現惟帶頭得分，以及查傑在該節結束前的三分球，追到21:23只差2分。

次節林現惟完成一次快攻三分打，讓松山反超比數，不過之後南山很快調整，加強對林現惟的防守，同時降下節奏打陣地戰，讓己方身材優勢顯現出來，半場打完南山41:36領先。林現惟攻下12分為兩隊最高。

▲HBL 112學年度高中籃球甲級聯賽四強戰南山高中以89:73擊敗松山高中，連4年打進到男子組冠軍戰。（圖／高中體總提供）
▲HBL 112學年度高中籃球甲級聯賽四強戰南山高中以89:73擊敗松山高中，連4年打進到男子組冠軍戰。（圖／高中體總提供）
前兩節松山高中團隊命中率不到3成，也是導致他們落後的原因，易籃再戰後，松山進攻端表現仍無法提升，被南山抓到機會打轉換，第三節8:2的攻勢，讓領先來到11分。

松山雖然靠著林現惟和葉旭森的個人能力進球，但南山總有球員能夠跳出來還擊，三節打完以53:68落後達15分。末節松山急於追分，越打越急躁，林現惟發生失誤被黃瀚陞快攻得分，落後已達到19分。松山身高和運動能力都不佔優，今天罰球表現又不理想，這讓他們陷入落後之後很難翻盤，終場以16分之差落敗。

這場比賽，松山方面葉旭森攻下20分，林現惟得到19分，團隊發生多達22次失誤，三分球24投僅3中，種下敗因。南山多點開花，曹祐寧16分，黃瀚陞得到14分。

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