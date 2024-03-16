HBL／松山高中73:89輸南山！黃萬隆無緣嚐第7冠滋味　林現惟19分

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松山高中這次在四強戰和南山高中對決，這也是松山隊史第11次晉級4強，試圖衝擊隊史第7座冠軍。但今天開賽戰局對松山來說相當不利，被打出一波12:0的猛烈攻勢，一度陷入大比分落後，不過在林現惟帶頭得分，以及查傑在該節結束前的三分球，追到21:23只差2分。
次節林現惟完成一次快攻三分打，讓松山反超比數，不過之後南山很快調整，加強對林現惟的防守，同時降下節奏打陣地戰，讓己方身材優勢顯現出來，半場打完南山41:36領先。林現惟攻下12分為兩隊最高。
前兩節松山高中團隊命中率不到3成，也是導致他們落後的原因，易籃再戰後，松山進攻端表現仍無法提升，被南山抓到機會打轉換，第三節8:2的攻勢，讓領先來到11分。
松山雖然靠著林現惟和葉旭森的個人能力進球，但南山總有球員能夠跳出來還擊，三節打完以53:68落後達15分。末節松山急於追分，越打越急躁，林現惟發生失誤被黃瀚陞快攻得分，落後已達到19分。松山身高和運動能力都不佔優，今天罰球表現又不理想，這讓他們陷入落後之後很難翻盤，終場以16分之差落敗。
這場比賽，松山方面葉旭森攻下20分，林現惟得到19分，團隊發生多達22次失誤，三分球24投僅3中，種下敗因。南山多點開花，曹祐寧16分，黃瀚陞得到14分。
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