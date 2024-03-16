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跟BLACKPINK Lisa合照有多難！連山下智久都被趕走　尷尬畫面曝光

▲山下智久（右圖右）跟BLACKPINK成員Lisa要求合照，卻被工作人員催趕，場面尷尬。（圖／BVLGARI、山下智久IG）
▲山下智久（右圖右）跟BLACKPINK成員Lisa要求合照，卻被工作人員催趕，場面尷尬。（圖／BVLGARI、山下智久IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

義大利高級珠寶日前在首爾舉辦發布會，BLACKPINK成員Lisa、李鍾碩、SEVENTEEN珉奎、山下智久都是座上嘉賓，山下智久也在IG分享活動紀錄，意外發現貴為日本當紅明星的他，跟Lisa拍照時仍會被工作人員請走，場面略顯尷尬。

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▲▼李鍾碩（上圖）、SEVENTEEN成員珉奎（下圖左）、BLACKPINK成員Lisa都受邀出席活動。（圖／BAZAAR Korea、BVLGARI IG）
▲▼李鍾碩（上圖）、SEVENTEEN成員珉奎（下圖左）、BLACKPINK成員Lisa都受邀出席活動，但珉奎跟Lisa合照時，沒有發生被立即請走的狀況。（圖／BAZAAR Korea、BVLGARI IG）
▲▼李鍾碩（上圖）、SEVENTEEN成員珉奎（下圖左）、BLACKPINK成員Lisa都受邀出席活動。（圖／BAZAAR Korea、BVLGARI IG）
 
山下智久受邀出席珠寶活動，他開心在IG打卡PO照分享台前、台後的照片影片，身為日本男神的他，場上順勢成為鎂光燈焦點，與Lisa、李鍾碩、SEVENTEEN珉奎等人名氣不相上下。但山下智久似乎是BLACKPINK的粉絲，除了被媒體拍攝，他也去找Lisa合影留念。

山下智久公開與Lisa合照的花絮，只見他坐下與Lisa並肩不久，攝影師閃2下拍完照後，一旁的工作人員立即出聲：「OK！THANK YOU！」山下智久來不及跟Lisa說話，只能尷尬起身離開座位，不過Lisa仍禮貌的跟山下智久說謝謝，隨後保鑣跟工作人員立即圍起Lisa，相當保護這位紅遍全球的國際巨星。

好險工作人員的作為，不影響山下智久造訪韓國的心情，他分享許多當地美食、街景等照片，十分享受在韓的生活。此外，山下智久對韓星有一定了解，除了認識Lisa，他也曾對車銀優表示「我媽媽是你的粉絲」，KPOP全球影響力可見一斑。

▲山下智久跟Lisa合照完被工作人員請離場。（圖／山下智久IG）
▲山下智久（右）跟Lisa合照完被工作人員請離場。（圖／山下智久IG）

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