全台超過1000家！全聯「2大不敗優勢」曝光　專家揭光速發展關鍵

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貼文曝光後，不少網友直言，「全聯就是定位在大賣場跟超商中間的超市價」、「想成非24小時的廉價超商就懂了」、「全聯點多又便宜」、「人家全聯在多數鄉下都至少開一間 ，婆媽也會去」、「它的點都設置的滿好的，很多社區一樓就是全聯」。
全聯不敗2優勢曝光
事實上，專門分析市場品牌的網紅雪倫也曾拍片「全聯福利中心到底在賺什麼？」她表示，全聯現在導入一個很重要的策略就是「PX Pay」，成為一大筆可利用的金流。
而全聯經營模式會先觀察市場上不錯的商品，再和該品牌談代工，「其他便利商店的的做法是，他可能會蓋一個工廠，然後把你換掉」，因此許多廠商願意和全聯一起發展，「這也是他可以這麽短時間這麼快速發展的原因」。
另外，雪倫也提到，其實全聯做社會公益不遺餘力，像是經典商品「老鷹紅豆銅鑼燒」背後就藏了暖心的故事。台灣曾經有段時間老鷹因農藥大量死亡，全聯向農民提議會全數收購他們種植的紅豆，條件是種植時不要放不合法的農藥，保障農田安全。
@sharonpeng0923全聯不會倒的原因，聽完之後，還有什麼沒補充到的嘛? #全聯 #團購 #雪倫的隱藏版生活 #商業
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