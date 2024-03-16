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全台超過1000家！全聯「2大不敗優勢」曝光　專家揭光速發展關鍵

▲全聯福利中心因其產品新鮮、價格優惠而吸引許多主婦支持，在全台分店數總共有1165家。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯福利中心因其產品新鮮、價格優惠而吸引許多主婦支持，在全台分店數總共有1165家。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者賴禹妡／綜合報導

知名超市全聯福利中心因其產品新鮮、價格優惠而吸引許多主婦支持，截至今年1月31日，全聯在全台分店數總共有1165家，成為台灣最大的本土超市。近日就有網友好奇，為何全聯的規模可以發展如此迅速？對此，專門分析市場品牌的網紅雪倫就點出2個關鍵優勢，揭露全聯能短時間快速發展的原因。 

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該名網友今（16）日在PTT發文，表示30年全聯唯一的優勢就是便宜，屬於婆媽的寶藏店，如今卻成為闔家歡樂的商家，無論年老婦幼都愛去全聯購物，主題歌曲更深植台灣人心中，讓他好奇問：「有沒有全聯怎麼一統天下的八卦？」 

貼文曝光後，不少網友直言，「全聯就是定位在大賣場跟超商中間的超市價」、「想成非24小時的廉價超商就懂了」、「全聯點多又便宜」、「人家全聯在多數鄉下都至少開一間 ，婆媽也會去」、「它的點都設置的滿好的，很多社區一樓就是全聯」。 

▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖／記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為便利且時不時推出優惠活動，加上超市營業時間較長，成為不少婆媽買菜的愛地。（圖／記者張嘉哲攝）
全聯不敗2優勢曝光
事實上，專門分析市場品牌的網紅雪倫也曾拍片「全聯福利中心到底在賺什麼？」她表示，全聯現在導入一個很重要的策略就是「PX Pay」，成為一大筆可利用的金流。 

而全聯經營模式會先觀察市場上不錯的商品，再和該品牌談代工，「其他便利商店的的做法是，他可能會蓋一個工廠，然後把你換掉」，因此許多廠商願意和全聯一起發展，「這也是他可以這麽短時間這麼快速發展的原因」。 

另外，雪倫也提到，其實全聯做社會公益不遺餘力，像是經典商品「老鷹紅豆銅鑼燒」背後就藏了暖心的故事。台灣曾經有段時間老鷹因農藥大量死亡，全聯向農民提議會全數收購他們種植的紅豆，條件是種植時不要放不合法的農藥，保障農田安全。 

▲全聯出手合作農民種植「老鷹紅豆」，並將其製作成熱銷的銅鑼燒口味，不僅讓鳥類生態健全，也讓老鷹紅豆做成的甜點更有意義，是不少老饕的最愛。（圖/我愛全聯好物老實說）
▲全聯出手合作農民種植「老鷹紅豆」，並將其製作成熱銷的銅鑼燒口味，不僅讓鳥類生態健全，也讓老鷹紅豆做成的甜點更有意義，是不少老饕的最愛。（圖/我愛全聯好物老實說）

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