李多慧效應開啟「大韓海時代」　盤點6韓籍啦啦隊來台搶錢大作戰

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26歲的安芝儇2019年曾受邀來台灣參加Lamigo桃猿（現：樂天桃猿）的《辣年糕趴Korea Party》，並擔任開球嘉賓。安芝儇17歲時就出道，2017年加入KBO職棒，先後加入培證英雄及樂天巨人。2023年安芝儇短暫休息一年，在台鋼雄鷹的邀請下來到台灣，加盟台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars擔任應援總監，並成為Wing Stars首位正式啦啦隊員。
2.臺北富邦勇士 李晧禎
李晧禎2023年時隨樂天巨人來到台灣參加樂天桃猿的「辣年糕趴」，172公分的李晧禎擁有一頭烏黑亮麗的及腰長髮，在來台的女孩們當中具有極高辨識度。去年底加盟台灣職籃P. League+台北富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，成為首位韓國籍隊員。
3.台啤永豐雲豹 李雅英
李雅英跟安芝儇同樣在2015年出道，先後待過樂天巨人、起亞虎以及NC恐龍。李雅英曾在去年8月時隨NC恐龍受中信兄弟邀請前往洲際棒球場，參與遊戲自家廠牌NCSOFT與中信兄弟的聯名活動，在當時就引起廣泛討論。李雅英身高170公分不僅有著充滿魅力的電眼，修長的一雙長腿更是她的註冊商標。李雅英在今年初宣布加入台灣職籃T1 League台啤永豐雲豹啦啦隊電豹女，以「全民表妹」的稱號搭配前NBA巨星「表弟」DeMarucs Cousins，一時間讓整個桃園巨蛋座無虛席。
4.台鋼雄鷹 朴旻曙
台鋼雄鷹第2位韓籍隊員，擔任Wing Stars表演總監。烏黑亮麗的長髮搭配甜美的笑容，讓她吸引不少粉絲。不僅笑容甜美，綽號「Mingo」的朴旻曙還有一副令人稱羨的好身材，她時常在IG上放上自己身穿泳衣的性感照，近期IG上一部身穿黑色襯衫的舞蹈影片，更是吸引了超過121萬人觀看。
5.中信兄弟 邊荷律
邊荷律在IG上有超過17萬人追蹤，一支吐舌頭的影片，在YouTube頻道上有超過2億人次觀看，十分驚人。2018年出道，先後待過培證英雄與起亞虎，與李多慧在起亞虎時當過短暫的隊友，本月初宣布加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，周二（3／12）抵達台灣接受採訪時表示自己的優勢是可愛。
6.中信兄弟 李丹妃
李丹妃去年擔任樂天巨人隊長，率隊帶領李晧禎等人前往樂天桃猿參與「辣年糕趴」，2014年就出道，十分資深，一頭標誌性的金髮是她的特徵。本月初與邊荷律2人共同宣布加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，同時與邊荷律共同開設YouTube頻道，上個月還在個人IG上發文請粉絲來為頻道命名。
除了上述6位，目前據悉還有2位韓籍女孩預計將加入台灣球隊，分別是26歲的南珉貞及24歲的趙娟週。南珉貞去年曾與安芝儇一同舉辦旅行團，帶自己的粉絲來台灣旅遊，也曾到職棒富邦悍將主場看比賽；趙娟週2023年與李丹妃及李晧禎一同來到台灣前往樂天桃猿參與「辣年糕趴」，在當時就吸引不少台灣粉絲，事實上趙娟週在韓國也具有超高人氣，在韓國投票網站上，她的名次一直在前5名徘徊。
另位，《NOWnews今日新聞》也特別介紹一位在台灣及韓國都十分有人氣的啦啦隊女孩，她在各大論壇上都是不少人認為的遺珠之一：韓華鷹的禹洙漢。禹洙漢同樣在去年來到台灣參加樂天桃猿的「辣年糕趴」，一張野生私服出現在天母棒球場外野的照片，讓禹洙漢還沒站上台灣應援舞台，就引發許多人討論。禹洙漢擁有一副鵝蛋臉及水汪汪大眼睛，搭配白皙的皮膚及黑長髮，讓禹洙漢的人氣一直穩居韓國啦啦隊票選前3名，也讓不少台灣球迷休賽季時紛紛敲碗希望有球隊能把她簽來台灣。
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