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李多慧效應開啟「大韓海時代」　盤點6韓籍啦啦隊來台搶錢大作戰

▲李多慧效應襲台，開啟台灣啦啦隊「大韓海時代」，安芝儇、李晧禎、李雅英、朴旻曙、邊荷律、李丹妃等6名陸續遠從韓國來台灣應援。（圖／翻攝自IG）
▲李多慧效應襲台，開啟台灣啦啦隊「大韓海時代」，安芝儇、李晧禎、李雅英、朴旻曙、邊荷律、李丹妃等6名陸續遠從韓國來台灣應援。（圖／翻攝自IG）

記者張一笙／綜合報導

中職「最強外援」李多慧去年來台以後，引發現象級的討論，今年度不少球隊陸陸續續宣布從韓國引進啦啦隊員，直接開啟了「大韓海時代」，為的就是希望可以藉由「李多慧效應」來為球隊吸引更多球迷。《NOWnews今日新聞》特別整理安芝儇、李晧禎、李雅英、朴旻曙、邊荷律、李丹妃等6位來台韓籍啦啦隊，以及其他曾透露要來台灣的啦啦隊女孩，介紹給讀者們認識。

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1.台鋼雄鷹 安芝儇

26歲的安芝儇2019年曾受邀來台灣參加Lamigo桃猿（現：樂天桃猿）的《辣年糕趴Korea Party》，並擔任開球嘉賓。安芝儇17歲時就出道，2017年加入KBO職棒，先後加入培證英雄及樂天巨人。2023年安芝儇短暫休息一年，在台鋼雄鷹的邀請下來到台灣，加盟台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars擔任應援總監，並成為Wing Stars首位正式啦啦隊員。

▲安芝儇17歲就出道，2019年曾受邀來台灣擔任開球嘉賓。（圖／翻攝自安芝儇IG）
▲安芝儇17歲就出道，2019年曾受邀來台灣擔任開球嘉賓。（圖／翻攝自安芝儇IG）
2.臺北富邦勇士 李晧禎

李晧禎2023年時隨樂天巨人來到台灣參加樂天桃猿的「辣年糕趴」，172公分的李晧禎擁有一頭烏黑亮麗的及腰長髮，在來台的女孩們當中具有極高辨識度。去年底加盟台灣職籃P. League+台北富邦勇士啦啦隊Fubon Angels，成為首位韓國籍隊員。

▲李晧禎加入Fubon Angels，成為首位韓國籍隊員。（圖／翻攝自李晧禎IG）
▲李晧禎加入Fubon Angels，成為隊上首位韓國籍隊員。（圖／翻攝自李晧禎IG）
3.台啤永豐雲豹 李雅英

李雅英跟安芝儇同樣在2015年出道，先後待過樂天巨人、起亞虎以及NC恐龍。李雅英曾在去年8月時隨NC恐龍受中信兄弟邀請前往洲際棒球場，參與遊戲自家廠牌NCSOFT與中信兄弟的聯名活動，在當時就引起廣泛討論。李雅英身高170公分不僅有著充滿魅力的電眼，修長的一雙長腿更是她的註冊商標。李雅英在今年初宣布加入台灣職籃T1 League台啤永豐雲豹啦啦隊電豹女，以「全民表妹」的稱號搭配前NBA巨星「表弟」DeMarucs Cousins，一時間讓整個桃園巨蛋座無虛席。

▲李雅英修長的腿是她的註冊商標。（圖／翻攝自李雅英IG）
▲李雅英修長的腿是她的註冊商標。（圖／翻攝自李雅英IG）
4.台鋼雄鷹 朴旻曙

台鋼雄鷹第2位韓籍隊員，擔任Wing Stars表演總監。烏黑亮麗的長髮搭配甜美的笑容，讓她吸引不少粉絲。不僅笑容甜美，綽號「Mingo」的朴旻曙還有一副令人稱羨的好身材，她時常在IG上放上自己身穿泳衣的性感照，近期IG上一部身穿黑色襯衫的舞蹈影片，更是吸引了超過121萬人觀看。

▲朴旻曙在IG上上傳的跳舞影片，有超過121萬人觀看。（圖／翻攝自朴旻曙IG）
▲朴旻曙在IG上上傳的跳舞影片，有超過121萬人觀看。（圖／翻攝自朴旻曙IG）
5.中信兄弟 邊荷律

邊荷律在IG上有超過17萬人追蹤，一支吐舌頭的影片，在YouTube頻道上有超過2億人次觀看，十分驚人。2018年出道，先後待過培證英雄與起亞虎，與李多慧在起亞虎時當過短暫的隊友，本月初宣布加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，周二（3／12）抵達台灣接受採訪時表示自己的優勢是可愛。

▲邊荷律一支吐舌頭的影片，在YouTube上高達2億人觀看。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲邊荷律一支吐舌頭的影片，在YouTube上高達2億人觀看。（圖／翻攝自邊荷律IG）
6.中信兄弟 李丹妃

李丹妃去年擔任樂天巨人隊長，率隊帶領李晧禎等人前往樂天桃猿參與「辣年糕趴」，2014年就出道，十分資深，一頭標誌性的金髮是她的特徵。本月初與邊荷律2人共同宣布加盟中信兄弟啦啦隊Passion Sisters，同時與邊荷律共同開設YouTube頻道，上個月還在個人IG上發文請粉絲來為頻道命名。

▲李丹妃與邊荷律2人共同創立YouTube頻道。（圖／翻攝自李丹妃IG）
▲李丹妃與邊荷律2人共同創立YouTube頻道。（圖／翻攝自李丹妃IG）
除了上述6位，目前據悉還有2位韓籍女孩預計將加入台灣球隊，分別是26歲的南珉貞及24歲的趙娟週。南珉貞去年曾與安芝儇一同舉辦旅行團，帶自己的粉絲來台灣旅遊，也曾到職棒富邦悍將主場看比賽；趙娟週2023年與李丹妃及李晧禎一同來到台灣前往樂天桃猿參與「辣年糕趴」，在當時就吸引不少台灣粉絲，事實上趙娟週在韓國也具有超高人氣，在韓國投票網站上，她的名次一直在前5名徘徊。

▲南珉貞（右）與趙娟週（左）據傳也會前進台灣，加入台灣球隊。（圖／趙娟週、南珉貞IG）
▲南珉貞（右）與趙娟週（左）據傳也會前進台灣，加入台灣球隊。（圖／趙娟週、南珉貞IG）
另位，《NOWnews今日新聞》也特別介紹一位在台灣及韓國都十分有人氣的啦啦隊女孩，她在各大論壇上都是不少人認為的遺珠之一：韓華鷹的禹洙漢。禹洙漢同樣在去年來到台灣參加樂天桃猿的「辣年糕趴」，一張野生私服出現在天母棒球場外野的照片，讓禹洙漢還沒站上台灣應援舞台，就引發許多人討論。禹洙漢擁有一副鵝蛋臉及水汪汪大眼睛，搭配白皙的皮膚及黑長髮，讓禹洙漢的人氣一直穩居韓國啦啦隊票選前3名，也讓不少台灣球迷休賽季時紛紛敲碗希望有球隊能把她簽來台灣。

▲不少粉絲敲碗有台灣球隊能夠簽下氣質空靈的禹洙漢。 （圖／翻攝自禹洙漢IG）
▲不少粉絲敲碗希望台灣球隊能夠簽下氣質空靈的禹洙漢。 （圖／翻攝自禹洙漢IG）
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