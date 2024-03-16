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任賢齊突喊張清芳！「東方不敗」悄現身　秒出考題難不倒5000粉絲

▲任賢齊（左圖）北流開唱，張清芳低調當粉絲現身演唱會。（圖／KKLIVE提供、上引娛樂提供）
▲任賢齊（左圖）北流開唱，張清芳低調當粉絲現身演唱會。（圖／KKLIVE提供、上引娛樂提供）

記者吳雨婕／台北報導

57歲的歌手任賢齊於今（16）日在台北流行音樂中心舉行「齊跡2024 任賢齊演唱會」，北流聚集5000位粉絲，引人注意的是，「東方不敗」張清芳則是低調當觀眾，被眼尖的任賢齊發現。喜愛與歌迷互動的任賢齊，在唱完第一首歌後，就端出歌曲考驗粉絲。

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在演唱會開始前，現場攝影機帶到觀眾，《NOWnews今日新聞》記者現場觀察發現，台下有一名資深女粉絲已經白髮蒼蒼，但精神奕奕地舉著「挺」、「齊」的應援牌，模樣非常可愛。演唱會一改之前的模式，特別打造成電影故事，透過開場影片，搭上任賢齊的歌曲，將許多人的生命與故事串連，以溫馨又熟悉的感受為演唱會揭開序幕，影片中可以看到任賢齊開著車、畢業生騎著機車、學生打著籃球等畫面，伴隨著任賢齊的口白「無論你在哪條路上，跟我一起出發吧」，演唱會正式開始。接著身穿黑底金色亮片外套、皮褲的任賢齊登上2公尺高台現身，一登台他就激動地喊：「台北，我回來了！」而後演唱舊版的〈再出發〉，讓現場歌迷頓時陷入回憶裡。

一曲唱畢，任賢齊立即與歌迷打招呼，「謝謝你們，很開心回到台北來演出，真的滿開心、滿激動的。」接著感性的說：「我不只是唱歌，還是唱出你們的故事，我的歌陪你們一起歡笑、一起感動、一起痛哭，一起互相鼓勵，我希望唱的時候能讓你們想起某個時候的某種心情，希望大家永遠記得今天晚上的演唱會。」

▲任賢齊北流開唱。（圖／KKLIVE提供）
▲任賢齊今（16）日北流開唱。（圖／KKLIVE提供）
說完，任賢齊突然不按牌理出牌的開始「考試時間」，他提到：「人家說經典歌曲經的過時間的考驗、時間的洗禮，你們有信心接受我的考驗嗎？」而後哼唱起〈死不了〉、〈任逍遙〉、〈傷心太平洋〉、〈對面的女孩看過來〉等歌的其中一句歌詞，全場歌迷也都有默契地跟著接下去，讓任賢齊開心不已，就連他唱出周華健的〈花心〉歌詞，粉絲也照單全收，讓他忍不住笑說：「這樣也行喔？」接著突然唱起張清芳的〈出嫁〉，「我用一生一世的心」，歌迷馬上接唱「等待一生一世的情」，任賢齊聽聞直呼：「真好！這首歌對我來說很感動，因為原唱就在這裡。」不過張清芳低調到底，藏身在觀眾席中，沒有與任賢齊有互動。

▲張清芳低調現身任賢齊演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）
▲張清芳低調現身任賢齊演唱會。（圖／記者吳雨婕攝）
在演唱〈浪花一朵朵〉前，任賢齊則是帶領全場粉絲練習揮舞螢光棒，要求他在唱這首歌曲時，要一起左搖右擺螢光棒，歌迷都默契配合，跟著任賢齊的舞步一左一右的擺動，現場都是藍色燈海，顯得氣氛溫馨又暖心。




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