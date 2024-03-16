任賢齊突喊張清芳！「東方不敗」悄現身　秒出考題難不倒5000粉絲

我是廣告 請繼續往下閱讀
一曲唱畢，任賢齊立即與歌迷打招呼，「謝謝你們，很開心回到台北來演出，真的滿開心、滿激動的。」接著感性的說：「我不只是唱歌，還是唱出你們的故事，我的歌陪你們一起歡笑、一起感動、一起痛哭，一起互相鼓勵，我希望唱的時候能讓你們想起某個時候的某種心情，希望大家永遠記得今天晚上的演唱會。」
說完，任賢齊突然不按牌理出牌的開始「考試時間」，他提到：「人家說經典歌曲經的過時間的考驗、時間的洗禮，你們有信心接受我的考驗嗎？」而後哼唱起〈死不了〉、〈任逍遙〉、〈傷心太平洋〉、〈對面的女孩看過來〉等歌的其中一句歌詞，全場歌迷也都有默契地跟著接下去，讓任賢齊開心不已，就連他唱出周華健的〈花心〉歌詞，粉絲也照單全收，讓他忍不住笑說：「這樣也行喔？」接著突然唱起張清芳的〈出嫁〉，「我用一生一世的心」，歌迷馬上接唱「等待一生一世的情」，任賢齊聽聞直呼：「真好！這首歌對我來說很感動，因為原唱就在這裡。」不過張清芳低調到底，藏身在觀眾席中，沒有與任賢齊有互動。
在演唱〈浪花一朵朵〉前，任賢齊則是帶領全場粉絲練習揮舞螢光棒，要求他在唱這首歌曲時，要一起左搖右擺螢光棒，歌迷都默契配合，跟著任賢齊的舞步一左一右的擺動，現場都是藍色燈海，顯得氣氛溫馨又暖心。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道