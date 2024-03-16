快評／黃萬隆「引退年」無緣冠軍　不一樣的定位、他也還不習慣

我是廣告 請繼續往下閱讀
從國中開始就被寄予厚望，林現惟的個人能力毋庸置疑，今年理應是他破繭而出的一年，就如他自己所說，要達到「對手知道我的下一步，但他就是守不住我」的等級，稱霸高中籃球賽場，也是每個背負「最強高中」光環的球員，所需要接受的檢驗和試煉。
小巨蛋特別的空間感，加上青年球員不穩定性，讓後衛球員要在這座球場打出統治級表現極為少見，這對於林現惟來說是一個挑戰，但他相信自己的日常訓練、相信自己的付出能夠得到回報。
「我投得多、練得多，所以空間感對我來說沒有差，我訓練上一定做什麼都是第一個。」林現惟的努力不只是希望讓自己相信自己，也是希望讓隊友相信自己。
要做最好的選擇以及要求細節，是這次林現惟對他自己的期許，如果能做好這兩點，松山高中不是沒有機會在名帥黃萬隆引退的這一年拿下別具意義的第7冠。
不過或許是對自己期許太深，今天林現惟只打了半場好球，下半場當球隊陷入落後時，他也開始打得太急，面對南山的包夾，沒有耐心去破解，加上隊友也太過刻意要找他，產生了許多不必要的失誤，最終讓他們倒在四強。
黃萬隆新角色、新定位 讓人不習慣
黃萬隆今天在場邊板凳席上，似乎有些坐立難安，還沒有完全準備好接受目前的定位，不時激動吶喊、或是在暫停時主動去指導球員動作，做著他過往在做的那些日常工作。
甚至在第二節林現惟在場上被犯規重摔後，黃萬隆也第一時間跳出來和場邊裁判討論情況，比起在場邊擔任顧問或榮譽教練之類的職務，這顯然更符合我們對於黃萬隆「鐵血教練」的印象。
可惜現實終究不是總有如童話故事般的結局，面對身高、運動能力、甚至是天賦都更出色的南山，松山終究在下半場分數被拉開，走向潰敗。不過對他們來說，這何嘗不是一個新的開始。就像年輕教練葉韋喬所說的：「新的學年度，希望展現不一樣的松山。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁