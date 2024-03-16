中職／神奇逆轉秀！統一獅9局下狂敲7安灌6分　7：6擊敗樂天桃猿

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2局上，「小胖」林泓育敲出陽春砲，再次幫助樂天以2：1要回領先，3局上樂天前兩名打者林立、梁家榮再次接棒敲出安打，攻佔一、三壘，雖然後續打線沒能敲出安打，但林立還是靠著滾地球跑回本壘，樂天再添1分領先。
統一打線方面，遭到陳克羿壓制，雖然2、3局都有安打出現，但未能延續進攻取分，比賽進入4局下樂天以3：1領先統一。5局上，統一獅派出李承鴻換下聖騎士，抓下第一個出局數後，接連被梁家榮、廖建富還有林泓育敲出安打，樂天一局內攻下2分，將比分擴大到5：1領先。
6局上統一獅再度換投由宋文華接力，在三振掉丘丹後，陳晨威打出高飛球遭到接殺，一靠保送站上的一壘的鍾玉成也因回壘不及遭到封殺。6局下，樂天王志煊登板投球，統一靠著「四爺」陳傑憲和代打邱智呈的安打，終於再次站上得點圈，可惜黃勇傳打成雙殺打，留下一、二壘殘壘。7局上樂天再靠著馬傑森適時擊出二壘安打，把位在二壘的林智平送回本壘得分。
然而比賽來到9局下，統一獅發起絕地大反攻，從第4棒開始接連敲出安打，一共敲出6支安打，灌入5分，雖然樂天將陳柏豪換下，但接替的林華偉還是被許哲晏敲出再見安打，送回最後2分，最終統一獅就以7：6反敗為勝。
樂天先發投手陳克羿表現亮眼，主投5局被敲3支安打只失1分，投出3次三振，接力的 王志煊、陳鴻文、賴胤豪都未失分，但陳柏豪在9局下狂失5分，換投的林華偉也沒能守住比賽。
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