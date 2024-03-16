新加坡大滿貫／林昀儒鏖戰6局、2:4不敵中國梁靖崑 無緣男單決賽
WTT大滿貫賽新加坡站男單4強戰，台灣桌球一哥林昀儒今(16)日對上世界排名第5的中國好手梁靖崑，前4局雙方戰成2：2平手，林昀儒第五局先讓出，第六局再度敗陣，經過55分鐘的激戰，最終以總局數2：4不敵梁靖崑，無緣晉級男單決賽。
記者路皓惟/綜合報導
林昀儒與梁靖崑過去有過4次交手，林昀儒對戰成績為0勝4敗，至今一勝難求。甫開賽林昀儒開賽克服落後，並持續緊咬比分，隨後以8：7逆轉超前，在9：9時連下2分，以11：9先下一城。次局林昀儒化解3局點追到9：10，但最終未能逆轉，以9：11讓出一局。
第3局雙方形成拉鋸戰，兩人一路打到8：8，林昀儒先以9比8超前，但又被追成9：9，最後林昀儒9：11連丟兩局。第4局林昀儒與梁靖崑戰況膠著，在8：7領先時，打出一波3：0攻勢，以11：7扳回一城，總局數戰成2：2平手。
第5局林昀儒遭遇亂流連丟7分，讓梁靖崑掌握4個局點，最後林昀儒以6：11丟掉該局，陷入背水一戰的局面。關鍵第6局，林昀儒試圖扭轉頹勢，但梁靖崑越打越順手，最終林昀儒5：11敗陣，無緣男單決賽。
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