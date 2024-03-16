HBL／南山明拚終結悲情3連亞！主帥楊宜峰曝封鎖「光復雙槍」策略

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明天要對上今天在四強戰聯手砍下53分的光復「雙槍」，南山主帥楊宜峰表示，應該會參照今天守林現惟的模式去運作，「我們對林現惟也想了N百種防守方式，但最終還是使用最簡單的一對一，然後協防，當然有一些細節會到賽前臨場去改變。」
楊宜峰認為，比賽最重要的是控制情緒，不要被裁判的判決所影響，「不管判對、判錯，我希望我的球員公平地在場上去競爭比賽，也不用去和裁判吵，因為吵這個沒有意義，我們就是專注在比賽上。」
小巨蛋的空間感相當獨特，南山這一場三分球19投6中，命中率只有3成出頭，不過幾次關鍵的出手都有投進。對於球隊射手的發揮，楊宜峰認為倒是和克服球場沒什麼關係，他就是要求球員要有信心出手。
「我告訴他們：『機會來了就投』，因為在賽前熱身時，看到普門球員（女籃四強戰）瞄一下猶豫才出手，那當然就不會進。所以我告訴球員：『不用猶豫』，就投嘛！反正也不是你投進了才投，你投不進還是要投，沒進再抓籃板就是了。」楊宜峰如此說道。
南山已經「3連亞」，展望明天的冠軍戰，楊宜峰也不給球員太大壓力，只說：「對我來說踏進4強的球隊就已經是冠軍了，因為高中聯賽誰拿冠軍難說得準，上了球場大家都會緊張，誰能調整好就有機會。」
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