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HBL／南山明拚終結悲情3連亞！主帥楊宜峰曝封鎖「光復雙槍」策略

▲HBL 112學年度高中籃球甲級聯賽四強戰南山高中以89:73擊敗松山高中，連4年打進到男子組冠軍戰，明天要和光復高中爭冠。（圖／高中體總提供）
▲HBL 112學年度高中籃球甲級聯賽四強戰南山高中以89:73擊敗松山高中，連4年打進到男子組冠軍戰，明天要和光復高中爭冠。（圖／高中體總提供）

記者黃建霖/臺北報導

南山高中今（16）日以89:73擊敗松山高中，連續第4年打進到冠軍戰，但他們此前也已經連3年拿到亞軍了，對於明天對上光復高中的冠軍戰，總教練楊宜峰透露會使用今天四強戰防守林現惟的方式臨場應變去嘗試封鎖「光復雙槍」，也勉勵球員打進4強就是冠軍，希望他們放手去打、享受比賽。

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南山高中這一場防守策略相當成功，派出多名球員用不同的方式去圍剿林現惟，盡量阻斷他接球的機會，讓松山天賦有限的鋒線去主導進攻，也讓對手在下半場找不到節奏點，越打越慌、不斷發生失誤，林現惟也失去冷靜，最終以大比分之差落敗。

明天要對上今天在四強戰聯手砍下53分的光復「雙槍」，南山主帥楊宜峰表示，應該會參照今天守林現惟的模式去運作，「我們對林現惟也想了N百種防守方式，但最終還是使用最簡單的一對一，然後協防，當然有一些細節會到賽前臨場去改變。」

楊宜峰認為，比賽最重要的是控制情緒，不要被裁判的判決所影響，「不管判對、判錯，我希望我的球員公平地在場上去競爭比賽，也不用去和裁判吵，因為吵這個沒有意義，我們就是專注在比賽上。」

小巨蛋的空間感相當獨特，南山這一場三分球19投6中，命中率只有3成出頭，不過幾次關鍵的出手都有投進。對於球隊射手的發揮，楊宜峰認為倒是和克服球場沒什麼關係，他就是要求球員要有信心出手。

「我告訴他們：『機會來了就投』，因為在賽前熱身時，看到普門球員（女籃四強戰）瞄一下猶豫才出手，那當然就不會進。所以我告訴球員：『不用猶豫』，就投嘛！反正也不是你投進了才投，你投不進還是要投，沒進再抓籃板就是了。」楊宜峰如此說道。

南山已經「3連亞」，展望明天的冠軍戰，楊宜峰也不給球員太大壓力，只說：「對我來說踏進4強的球隊就已經是冠軍了，因為高中聯賽誰拿冠軍難說得準，上了球場大家都會緊張，誰能調整好就有機會。」

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