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台男乾冰泡腳詐保登外媒！與碰瓷火車撞斷腿並列　外國網友超傻眼

▲台北一名張姓男子將雙腿泡在乾冰之中導致截肢想藉此詐騙保險費，不料被看破，遭警方依詐欺罪起訴。而這起魯莽的詐保案也登上外媒版面。（示意圖／取自Pexels）
▲台北一名張姓男子將雙腿泡在乾冰之中導致截肢想藉此詐騙保險費，不料被看破，遭警方依詐欺罪起訴。而這起魯莽的詐保案也登上外媒版面。（示意圖／取自Pexels）

記者倪浩軒/綜合報導

台北一名張姓男子因缺錢花用，與廖姓友人試圖用自殘方式詐領保險金，將雙腿泡在乾冰之中導致截肢，不料被保險公司看破計謀，遭警方依詐欺罪起訴。而這起魯莽的詐保案也登上外媒版面，報導中還將一位匈牙利男子爬鐵軌故意被火車撞，導致雙腿截肢的案例一併放進文內，當作是類似的離奇案件彙整。

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據了解，張男因財務狀況不佳，遂決定透過詐保獲得金錢，並先後向5家保險公司投保壽險、傷害險及長照健康險等，若失能可申請4103萬元理賠金。去年1月26日張男找來廖姓友人幫忙買乾冰，深夜返回位於中山區住處後，廖男便使用束帶將張男綁在椅子上，並讓其雙腳伸進放滿乾冰的塑膠水桶內長達10小時之久。

直至28日凌晨2人才緊急前往台北馬偕醫院急診，雖院方全力搶救，但在治療一周後，張男的雙腿仍因四度凍傷、敗血症、橫紋肌溶解症等傷勢被截肢；事後張男供稱是在騎車夜遊途中遭凍傷，並陸續向5家保險公司申請理賠金。

由於張男傷勢過於誇張，加上考慮到台灣天氣以及張男受傷時沒有穿鞋襪等因素，保險公司懷疑張男涉嫌詐保，案經調查，台北地檢署認為2人涉犯詐欺等罪，偵結後依法起訴，並建請法院沒收其不法所得。

這起離奇詐保案也登上英媒《每日郵報》版面，除了詳細描述案情，《每日郵報》也特別指出台灣位處亞熱帶地區，尚未出現在平地因凍傷需要導致截肢的案例。同時，報導中還介紹了另一位「要錢不要腿」的匈牙利詐保犯男子。

該匈牙利男子於2014年遭到火車撞擊，導致雙腿截肢，但由於在意外前男子一口氣買了14份保險，於是保險公司懷疑他詐保。這個案件的調查程序纏訟了多年，案情幾度翻轉，男子堅稱自己是不小心剛好在火車駛來前跌倒在鐵軌上，但法院最終認定男子詐保，不但拿不到保險金，還被判處兩年緩刑，並需承擔約19萬元新台幣的官司費用。

傻眼的外國網友紛紛在新聞底下留言說，「為了錢連自己的腿都不要了」、「可以這麼說，詐保犯在法庭上『無立足之地』」、「無語了。令人難以置信，為什麼一定要泡到10小時」、「雙腿被凍結後，現在資產也要被凍結了」、「這世界讓人越來越陌生」。

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