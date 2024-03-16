中職／王柏融連8打席無安打！台鋼雄鷹逆轉未果 5:7敗給富邦悍將
中職官辦熱身賽今（16）日三地開打，富邦悍將在斗六棒球場交手台鋼雄鷹，富邦悍將握有7分領先，但9局下差點被台鋼翻盤，雄鷹強勢反撲攻下5分，所幸悍將靠著李建勳成功關門，終場富邦悍將以7：5擊敗台鋼雄鷹，在熱身賽取得跨季6連不敗。至於台鋼「大王」王柏融連2場官辦熱身賽打擊繳白卷，連8打席無安打。
記者路皓惟/綜合報導
富邦悍將在3局上率先發動攻勢，董子恩、池恩齊、陳真、范國宸4支安打，並趁著台鋼守備失誤灌進3分，8局上林岳谷二壘安打開路，接著陳真一壘安打帶有1分打點，富邦取得4：0領先，9局上富邦姚冠瑋轟出三分砲，領先來到7分。
富邦悍將投手前8局封鎖台鋼打線，先發江國豪主投4.2局無失分，被敲3安打、投出3次保送和4次三振，接著藍愷青、黃保羅、曾峻岳先後登板皆無失分，讓台鋼始終無法串連攻勢。
9局下富邦換上林栚呈遇亂流面臨滿壘危機，富邦立即換投由陳冠勳接替，曾子祐敲出安打後，王柏融選獲保送，加上魔鷹安打狂追4分，隨後王柏融趁暴投保回第5分，直到李建勳登板關門才順利收下比賽勝利。
王柏融今年重返中職效力轉戰台鋼雄鷹，官辦熱身賽首場對上樂天桃猿，3打席沒有安打，吞下3次三振，今天對上富邦悍將，5打席安打依舊掛蛋，連續8打席無安打，其中吞下5次三振。
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