中職／吉力吉撈敲大巨蛋首轟有預感？ 賽前練習就覺得球蠻會飛的
中華職棒今（16）日在大巨蛋舉辦熱身賽，由味全龍主場對戰中信兄弟，味全龍打線首局就開張，全壘打王吉力吉撈．鞏冠轟出兩分砲，幫助球隊迅速先馳得點。事實上，他在賽前受訪時就曾表示，打擊練習的時候覺得球蠻會飛的，沒想到開賽的第一個打席就轟出全壘打。
記者林之越/台北報導
兄弟派出徐基麟擔任先發，先是對張祐銘投出四壞保送上壘後，下一棒的吉力吉撈抓住第一顆球，把球轟向大巨蛋中外野方向，距離400英尺（約122公尺）的大牆外，幫助味全龍以2：0領先兄弟。
吉力吉撈在賽前接受媒體訪問時，談到首次進入大巨蛋練習的感想，他表示：「在打的時候覺得球蠻會飛的，賽前練習也有成功轟出去一隻。」有趣的是，過去許多打者進入大巨蛋，都覺得圍牆距離較遠，不好打全壘打。不過吉力吉撈也在比賽中證明了，他打的球在大巨蛋「真的很會飛」。
賽後，吉力吉撈談到敲出全壘打後的感想，表示：「原本想的就是輕鬆打到球，後面就是順其自然。」並補充道：「其實身體蠻放輕鬆的，專注在投手的對決，然後掌握到失投球，有把球打準，所以球才有辦法飛出去。」
在全壘打飛出牆的瞬間，大巨蛋內部響起巨量的歡呼聲，不過吉力吉撈卻說：「當時沒有聽的很清楚，只是在enjoy那個moment而已。」
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