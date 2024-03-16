鼓鼓、蕭秉治吸金2280萬！台上認不合 「MP魔幻力量」吵架內幕曝
▲鼓鼓（右）、蕭秉治組成限定團體GX於高流開唱，兩人在台上認了不合，在「MP魔幻力量」時期常常吵架。（圖／相信音樂提供）
記者
吳雨婕／綜合報導
｜ 2024-03-16 22:44:23 2024-03-16 22:46:02
鼓鼓（呂思緯）、蕭秉治組成的限定團體GX，於今（16）日晚上起一連兩天在高雄流行音樂中心舉辦「大玩一票演唱會」，兩場演出共計吸引上萬名粉絲，票房吸金台幣2280萬元。在台上互動時，鼓鼓、蕭秉治自揭以前在團體「MP魔幻力量」時兩個人不合，時常吵架。
演唱會開場時，大螢幕出現超巨型的夾娃娃機，呼應演唱會主題「ALL YOU CAN PLAY」，接著鼓鼓、蕭秉治現身，以嗨歌〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉為演唱會揭開序幕，搖滾區的觀眾一聽到歌曲，全都起立一起搖擺，他們演唱〈Baby Girl〉時，跟台下觀眾玩起「KISS CAM 」，鼓勵粉絲可以跟另一半對著鏡頭放閃玩親親，鼓鼓幽默詢問：「你們今天應該都是可以曝光的吧？如果到現在為止沒有鏡頭的話，等等就用力把你們的聲音唱出來。」 鼓鼓、蕭秉治帶來各自的獨唱歌曲，蕭秉治唱完〈毒藥〉、〈放了自己〉後，對台下粉絲撒嬌表示：「少了鼓鼓在我身邊，總是有點不習慣，你們不能幫我想話題嗎？」而他的爸媽也都現身演唱會，甚至還有親友遠從美國特地來高雄，只為力挺他，讓他非常感動。鼓鼓、蕭秉治在表演〈Summer〉時，還與舞者一起拿起水槍與歌迷互動，現場無一人能夠乾的回家。 ▲▼鼓鼓（上、下圖左）、蕭秉治組成限定團體GX，在高流開唱。（圖／相信音樂提供）
鼓鼓、蕭秉治過去為團體MP魔幻力量的成員，兩人在演唱會上也一起合唱當年團體的金曲〈戰神〉、〈我是誰我是誰我是誰〉，蕭秉治自爆以前在團體時期，時常因為創作問題與鼓鼓吵架，經歷過磨合期的他們，反倒感情越來越好，鼓鼓展現真性情，突然對蕭秉治告白：「我有個感覺是這個台上不能沒有你。」沒想到蕭秉治吐了一句「兩個人在台上比較輕鬆」，瞬間讓感性氣氛瓦解，鼓鼓無奈虧對方「太老實」。
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