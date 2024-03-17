松山高中無緣再現綠色王朝！球員痛哭 黃萬隆「比讚」加油團致意
HBL高中籃球聯賽四強戰，松山高中16日以73:89輸給南山高中，無緣晉級冠軍戰，挑戰第7冠夢碎。賽後松山高中不少球員難過落淚，名帥黃萬隆賽後走向觀眾席、向來到現場應援的球迷揮手致意，感謝他們的賣力加油。
記者黃建霖/臺北報導
松山高中過去曾在HBL拿下6座冠軍，其中2009-2011年間還完成3連霸，成為台灣高中籃球界最負盛名的名校，黃萬隆一手打造這支防守勁旅，並賦予它文化和體系，無愧為「松山教父」。
今年八強戰結束時，黃萬隆正式宣布引退，將進入到人生新階段，松山教練職務由葉韋喬全權負責。因此不少人今年都期待松山高中能夠拿下隊史第7冠，為黃萬隆輝煌的高中教練生涯，畫下完美的句點。
不過理想是豐滿的，現實是骨感的。松山高中在四強戰面對訓練有素、且球員身體素質更好的南山高中，在下半場進攻出現問題，最終以懸殊比數落敗，無緣晉級冠軍戰。
賽後松山有球員因此落淚，球隊籠罩在低氣壓之中，黃萬隆則是向過往一樣來到松山高中加油團前和球迷致謝。此前他受訪時曾表示，松山高中能有今天全要感謝球迷支持，也期盼大家這個周末能夠來到小巨蛋看球，與自己一同享受球賽。
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