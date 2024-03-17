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溫泉鄉要變貴了！日本熱海「擬徵住宿稅」每晚42元　最快明年上路

▲日本知名度假勝地熱海將於2025年開始徵收住宿稅。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本知名度假勝地熱海將於2025年開始徵收住宿稅。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

位於東京近郊的靜岡縣熱海市，夏天有陽光、海灘，冬天則有溫泉，是個從東京搭新幹線只需40分鐘，就能抵達的知名度假勝地，也是台灣民眾喜愛的旅遊目的地之一。不過熱海市議會14日拍板通過「加收住宿稅」的新條例案，未來市內約360間的飯店與旅館將會向房客加收每人每晚200日圓（約台幣42元）的住宿稅，新制最快於2025年4月上路，預計將為熱海市帶來1年7億日圓（約台幣1.4億元）的稅收。

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綜合日媒報導，繼日本總務省12日宣布，同意北海道新雪谷町（又稱二世谷町）將從2024年11月起開徵「住宿稅」後，靜岡縣熱海市議會也在14日時全會一致通過，創設縣內首度的「住宿稅」條例案。未來經總務大臣同意，並經過一定宣導時間便可實施，預計2025年4月正式上路。

新制上路之後，熱海市內的飯店、旅館等約360家設施，將向投宿民眾每人1晚徵收200日圓的住宿稅，預計每年將產生約7億日圓的稅收。相關收入將會透過於2024年中設立的熱海型DMO（Destination Management／Marketing Organization，觀光地管理法人），用於支援舉辦觀光活動，與面向吸引遊客數量的措施等。

對此，熱海市長齊藤榮表示，會向住宿業者進行說明，同時打造出「讓旅客滿意、想再次造訪的觀光地。」

熱海市飯店旅館協同組合連合會理事長森田金清表示，「我們花了很多時間彙整意見，因此該法案能夠通過也讓我感到責任重大。希望能藉此振興熱海的觀光，並藉此吸引更多觀光客到來。」他指出，無論是住宿設施的方面還是服務方面，將從有形跟無形面盡最大努力，確保有更多旅客留在熱海。

《靜岡朝日電視台》報導，在住宿稅條例通過後，當地溫泉住宿業者擔憂，旅客會不會產生抵抗感，而前往其他旅遊目的地。不過森田金清表示，大分縣別府市在5年前開始徵收「溫泉稅」，向住宿旅客徵收150日圓，住宿費用因此提高了300日圓至500日圓，「我跟別府旅館協會的人員談過後，對方表示『即使增加了溫泉稅，旅客數量也沒有特別改變』，旅客也沒有抗拒，如果我們向他們解釋得當，他們會完全理解的。」

熱海住宿業者、「味與湯之宿新富良 （ニューとみよし）」社長富岡篤美認為，徵收住宿稅雖然給旅客增加負擔，但這是「不可避免」的稅收。「觀光旅遊業得根據需求不斷改變包裝及形式。不僅是住宿方面，在整個地區都致力於打造讓旅客能夠放鬆的環境。」

觀光客對於徵收住宿稅也樂見其成，表示「200日圓也不貴，如果是500日圓就會有點討厭，但200日圓很便宜。」外國觀光客也認為「課徵稅收是好主意。我認為這能讓這個地方更具吸引力，可以吸引更多的遊客，這對經濟也有好處。」

熱海並非日本首個徵收住宿稅的城市。住宿稅是2002年10月開始的稅賦制度，收取來的稅金會用於充實當地振興、推廣觀光的經費使用，迄今為止，包含東京、京都市等9個地方政府引進住宿稅政策。

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