中油林園廠火警！「乙烯外洩」濃濃黑煙釀空污 高雄環保局將開罰
16日晚間，高雄中油林園廠發生火警，消防局獲報後立即派遣人車趕抵，所幸無人員傷亡。不過，高雄市環保局指出，透過AI雲端監控系統，針對林園工業區進行監控時，發現中油林園廠因火警事故，而產生明顯粒狀污染物，已違反空氣污染防制法32條規定，將可依法裁處10萬至500萬元罰鍰。對此，中油林園廠負責管轄的石化事業部，也發出聲明表示「造成居民的不便深感抱歉」。
記者林盈君／綜合報導
據了解，環保局表示，中油林園廠輕油裂解製程（M33）乙烯冷凍器，因發生洩漏引發火警，緊急排至廢氣燃燒塔處理，導致產生大量粒狀污染物，環保局監測到之後立即發出告警，所幸後來僅剩少量殘氣，持續射水降溫無擴大之虞，而空污小組於事故點周界外進行環境檢測，結果數值尚無異狀，將持續針對空氣品質進行監測。
對此，中油石化事業部指出，火警發生後，已立即依標準作業程序進行應變措施，所幸無人員傷亡，並依規定通報相關主管、上級機關及林園地區地方人士，於造成居民的不便深感抱歉，將從事故根本原因分析調查，強化製程管理、設備可靠度，並檢討工作標準作業程序、加強人員操作訓練，以穩定工廠檢修作業安全。