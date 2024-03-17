韓韶禧提柳俊烈分手時間挨轟「沒禮貌」！親自回應原因：我會刪除
韓國女星韓韶禧憑戲劇《夫婦的世界》一炮而紅，受封「最正小三」。日前她和百想影帝柳俊烈被目擊在夏威夷約會，昨（16）日韓韶禧親自發文認愛，指出惠利和男方是在2023年11月曝光分手消息，卻被網友認為此舉不禮貌，她也親自回應「如果這樣是很無禮的行為的話，我會刪除」。
記者薛羽彤／綜合報導
韓韶禧被爆出熱戀柳俊烈後，與男方交往7年的前女友惠利，發文說了「好有趣」，韓韶禧隨即在社群反嗆：「我也覺得好有趣」，隔空反嗆惠利，事後又發文致歉「我真誠地道歉，我的行為是出於情感而非理性，所以無論出於何種原因，我承認這是錯的！」
韓韶禧發出認愛文後，湧入許多網友留言關注，其中有粉絲指責她IG限動「我也覺得好有趣」用字遣詞不恰當，她也承認自己太衝動，「沒錯。我這次也意識到自己態度太輕率了，因為被貼上換乘戀愛等各種標籤，才讓我一時衝動做出這種行為」。
韓韶禧文中提到柳俊烈和惠利的分手時間在2023年初，遭網友質疑「可以這樣公開別人的私生活嗎？真沒禮貌」，韓韶禧也親自回應「分手時間點不是我私下聽到的，而是根據去年6月的新聞報導，如果這樣是很無禮的行為的話，我會刪除」。除了謾罵、指責之外，還有不少支持她的粉絲給她加油打氣，希望她的心情不要受影響，韓韶禧也自我反省，「這次的確是我的錯比較大，從IG限時動態開始，似乎把小事搞大了」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道