印地安泉大師賽／謝淑薇成世界球后！攜Mertens登頂 奪生涯第4冠
2024印地安泉公開賽女雙決戰，台灣名將謝淑薇以比利時好手Elise Mertens一路高歌猛進，殺進到女雙決賽，經歷一個多小時的廝殺，謝淑薇／Mertens最終以6:3、6:4戰勝澳洲／捷克組合、第3種子澳洲Storm Hunter／Katerina Siniakova，謝淑薇不但拿下生涯在印地安泉的第4座冠軍，同時也確定在下周登上世界女雙球后。
記者黃建霖/綜合報導
謝淑薇過去在2014、2018、2021年3度與不同的球員登上印地安泉賽冠軍，今天面對實力不俗的對手，她和Mertens也依舊找到機會突破，首局在第8局破發，以6:3先下一城；次局則在第9局破發，以6:4拿下，最終順利取得生涯第34座女雙獎盃。
在印地安泉女雙決賽之前，謝淑薇的積分已經來到8019分，超過了Mertens，兩人是合作搭檔，因此後者在本站賽事不可能再超過她，謝淑薇最多可以拿到8369分。
這次印地安泉網賽女雙決賽的對手、澳洲女將Storm Hunter，目前排名第3，即時積分為7730分，若她最終和捷克女將Katerina Siniakova登頂，積分最多將可達到8080分，也是唯一有機會超過謝淑薇的球員。
如今謝淑薇擊敗Storm Hunter，也確定力壓對手，以8369分的積分登頂世界第一，重返女雙球后寶座。
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