全英公開賽／戴資穎0:2不敵前球后馬琳！止步4強 無緣生涯第4冠
台灣羽球名將戴資穎在今（17）晨於超級1000的全英羽球公開賽4強，對決西班牙前球后馬琳（Carolina Marin），兩人生涯交手成績伯仲之間，戴資穎略有優勢，但她此役頂不住對手猛攻，最終以直落二13:21、12:21輸球。戴資穎全英公開賽的「最後一舞」，成績也就停留在4強。
記者黃建霖/綜合報導
過去戴資穎和馬琳交手過多達23次，小戴以12勝11敗的戰績稍微居於領先，馬琳生涯早期曾經取得4勝1敗的優勢，而戴資穎則是在2016-18年曾取得對戰6連勝。
馬琳這一站的狀態絕佳，個人上一場用高速進攻擊垮了中國大陸好手陳雨菲，頗有回到當年巔峰時期風采之感。反觀戴資穎這一站腿部不適影響跑動，雙膝似乎都有貼紮，影響自己在場上的發揮。
首局戴資穎一開始失誤太多，被馬琳輕鬆地以21:13先下一城；次局小戴一開始還握有領先，但之後馬琳打出一波8:0的攻勢逆轉，並就此揚長而去，以21:12再拿一局，也帶走比賽勝利。
戴資穎生涯曾在2017、2018和2020年於全英賽奪冠，拿下過3座冠軍，為女單史上最多。如果戴資穎這次也能順利登頂，將追平馬來西亞退役名將「拿督」李宗偉紀錄，成為2017年後首位全英賽4冠球員。可惜最終無緣挑戰紀錄。
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