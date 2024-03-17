基隆男買早餐當街被砍！頭部見骨傷勢嚴重 2惡煞落跑1人被逮落網
16日清晨，基隆市樂利二街發生砍人事件，1名25歲謝姓男子於早餐時，突然遭2名男子持刀及鋁棒攻擊，造成謝男頭部重創、手部骨折。警方獲報後趕抵，初始以為是雙方因買早餐發生糾紛，但持續調查後發現案情不單純，2名涉嫌攻擊的男子，疑似刻意攜帶刀械及棍棒到現場，目前警方已逮捕其中1名涉案的林姓男子，將陸續約談涉案人員到案說明，並釐清整起案情、行兇動機。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時謝男於買早餐時，與2名男子發生衝突，謝男因不滿對方插隊，與對方發生爆發口角，遭對方2名男子持刀械及棍棒毆打重傷。2男犯案後搭乘接應的車子離現場，讓警方懷疑案情不單純，因2人疑似刻意攜帶瓜刀及鋁棒到場，甚至犯案後還有車輛接應，質疑並非僅是單純的口角糾紛。
而受傷的謝男，頭部傷口深可見骨，且手部骨折、傷勢嚴重，所幸緊急送往基隆長庚醫院搶救、保住一命。基隆市警四分局獲報後，已立即組成專案小組，調閱監視器畫面鎖定特定對象，順利逮捕其中1名涉案的林男，全案持續偵辦中。
※【NOWnews 今日新聞
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