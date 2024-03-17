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蛋塔爆紅「客人狂增5倍」！曾家豆漿認了撐不住　宣布無限期停業

▲曾家豆漿店近日因為蛋塔爆紅，人潮狂吸5倍以上，店家不堪負荷，宣布「無限期暫停營業」。（圖/Google評論）
▲曾家豆漿店近日因為蛋塔爆紅，人潮狂吸5倍以上，店家不堪負荷，宣布「無限期暫停營業」。（圖/Google評論）

記者張嘉哲/綜合報導

一家位於台北市中山區老字號的豆漿店「曾家豆漿」已經開業20幾年，其店內販售的蛋塔商品，最近在網路上大爆紅，號稱可以當「肯德基」的對手，不少美食影音創作者到此朝聖介紹之後，讓許多老饕感興趣前往用餐。然而，業者卻突然宣布「無限期暫停營業」，坦言因為來客數暴增5倍，忙到不堪負荷，讓大批忠實顧客感到錯愕。

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最近「曾家豆漿」店在社群上爆紅，因為有網友給予店家封號「被豆漿耽誤的蛋塔店」，並有人稱該家蛋塔可以跟速食業者「肯德基」相比較，加上許多網紅都有到此朝聖，帶動前往店家消費的人潮，不少在地居民也早已吃該家豆漿店好幾年，已經非常習慣來曾家豆漿吃宵夜。

▲位於台北中山區的「曾家豆漿」最近在社群大獲好評，店內的蛋塔堪稱可以與肯德基一拼。（圖/Google評論）
▲位於台北中山區的「曾家豆漿」最近在社群大獲好評，店內的蛋塔堪稱可以與肯德基一拼。（圖/Google評論）
曾家豆漿頂不住！來客數狂增5倍「宣布無限期暫停營業」

然而，近日卻有民眾在臉書社團「中山區大小事」貼文指出，要去吃曾家豆漿，結果發現門口竟然貼了「無限期暫停營業」的牌子....讓大批饕客相當崩潰表示「這家我每個禮拜都在吃，還沒爆紅前人還沒那麼多，現在吃不到好悲傷」、「不知道何時才能吃到了....其實，停賣蛋塔就可以了吧？」、「希望老闆趕快再開嗚嗚」、「這家搬來中山區吃好幾次了，沒想到最近爆紅成這樣，台灣人真的有夠愛吃蛋塔」。

據《TVBS新聞網》報導，曾家豆漿老闆坦言，由於近來許多網紅前來拍片宣傳，導致店家瞬間爆紅，前來朝聖顧客更是過去的5倍之多，除了店家無力負荷外，也造成了造成鄰里間的困擾，因此決定暫停營業，等熱度過了再考慮回歸開業。

▲位於台北市中山區老字號「曾家豆漿」，因為最近爆紅人潮眾多，店家不堪負荷，宣布無期限暫停營業。（圖/中山區大小事）
▲位於台北市中山區老字號「曾家豆漿」，因為最近爆紅人潮眾多，店家不堪負荷，宣布無限期暫停營業。（圖/中山區大小事）
不只蛋塔強！老饕激推曾家豆漿「王牌商品」還有這些

事實上，曾家豆漿之所以在最近爆紅，就是因為「媲美肯德基的蛋塔」，不過記者實際上看了網紅朝聖的影音發現，大家普遍認為該家店不只有蛋塔好吃，就連湯包、蛋餅、燒餅有條以及本業豆漿也是毫不遜色，而且價格上也是非常便宜。

而仔細看「曾家豆漿」現在的Google評價，不少附近的居民都給老闆加油打氣，最多人建議直接先停賣蛋塔系列緩衝，就能不用停業太久「直接不要賣蛋塔先吧！老主顧一週沒吃渾身不對勁」、「我是鄰居，聽到無限期停業的消息真的很難過，以前沒有被網爆前，真的不需要排隊，自從不知道是誰發到網路上後，每個晚上都排得跟什麼一樣」、「這家好吃的是蛋餅不是蛋塔，大家不要再跟風了....我想吃好吃的蛋餅啊」。

@eathafoodie差點以為是蛋撻專賣店，蛋撻好吃，蛋餅更好吃！不能接受蛋味的這家蛋撻可以pass。雖然排很長但大部分都是來外帶的，店家速度很快不會等太久。店內座位比較需要等（座位偏少） - #曾家豆漿 （目前暫停營業） 🍴台北市中山區錦州街123號 🕑17:00-02:00；週一二休 - 🔍分類搜尋 ▫️地區： #阿霞吃台北 #阿霞吃台北中山 ▪️種類： #阿霞吃小吃 #阿霞吃宵夜 ▫️店家： #阿霞吃曾家豆漿 - #taipei #taipeifood #台北美食 #台北晚餐 #台北宵夜 #台北小吃 #中山美食 #中山區美食

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