蛋塔爆紅「客人狂增5倍」！曾家豆漿認了撐不住　宣布無限期停業

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曾家豆漿頂不住！來客數狂增5倍「宣布無限期暫停營業」
然而，近日卻有民眾在臉書社團「中山區大小事」貼文指出，要去吃曾家豆漿，結果發現門口竟然貼了「無限期暫停營業」的牌子....讓大批饕客相當崩潰表示「這家我每個禮拜都在吃，還沒爆紅前人還沒那麼多，現在吃不到好悲傷」、「不知道何時才能吃到了....其實，停賣蛋塔就可以了吧？」、「希望老闆趕快再開嗚嗚」、「這家搬來中山區吃好幾次了，沒想到最近爆紅成這樣，台灣人真的有夠愛吃蛋塔」。
據《TVBS新聞網》報導，曾家豆漿老闆坦言，由於近來許多網紅前來拍片宣傳，導致店家瞬間爆紅，前來朝聖顧客更是過去的5倍之多，除了店家無力負荷外，也造成了造成鄰里間的困擾，因此決定暫停營業，等熱度過了再考慮回歸開業。
不只蛋塔強！老饕激推曾家豆漿「王牌商品」還有這些
事實上，曾家豆漿之所以在最近爆紅，就是因為「媲美肯德基的蛋塔」，不過記者實際上看了網紅朝聖的影音發現，大家普遍認為該家店不只有蛋塔好吃，就連湯包、蛋餅、燒餅有條以及本業豆漿也是毫不遜色，而且價格上也是非常便宜。
而仔細看「曾家豆漿」現在的Google評價，不少附近的居民都給老闆加油打氣，最多人建議直接先停賣蛋塔系列緩衝，就能不用停業太久「直接不要賣蛋塔先吧！老主顧一週沒吃渾身不對勁」、「我是鄰居，聽到無限期停業的消息真的很難過，以前沒有被網爆前，真的不需要排隊，自從不知道是誰發到網路上後，每個晚上都排得跟什麼一樣」、「這家好吃的是蛋餅不是蛋塔，大家不要再跟風了....我想吃好吃的蛋餅啊」。
@eathafoodie差點以為是蛋撻專賣店，蛋撻好吃，蛋餅更好吃！不能接受蛋味的這家蛋撻可以pass。雖然排很長但大部分都是來外帶的，店家速度很快不會等太久。店內座位比較需要等（座位偏少） - #曾家豆漿 （目前暫停營業） 🍴台北市中山區錦州街123號 🕑17:00-02:00；週一二休 - 🔍分類搜尋 ▫️地區： #阿霞吃台北 #阿霞吃台北中山 ▪️種類： #阿霞吃小吃 #阿霞吃宵夜 ▫️店家： #阿霞吃曾家豆漿 - #taipei #taipeifood #台北美食 #台北晚餐 #台北宵夜 #台北小吃 #中山美食 #中山區美食
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