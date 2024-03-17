台版《神鬼交鋒》！國中畢業渣男假扮警官 周旋10女海撈錢騙很大
彰化縣44歲的男子陳俊穎（陳俊聖），雖然僅國中畢業，卻從2016年起持偽造學歷，應聘知名企業的經理、法務專員等，甚至謊騙眾多女性，自稱是警官、監獄調查官，向受害女子騙婚詐財。陳俊穎落網後，2020年台中地檢署聲押遭駁，他隨即逃往高雄被通緝，又改名為「陳俊聖」（與宏碁董事長同名）繼續行騙，誇張情節宛如電影版《神鬼交鋒》，共計約有10名女子受害，今年1月間，高等法院台中分院宣判，依詐欺罪判刑2年10月確定，陳男目前已入獄服刑。
記者林盈君／綜合報導
據了解，陳俊穎自從2016年起，涉嫌持偽造的台大、政大碩士學歷，應聘知名企業的經理、法務專員，之後又不斷謊稱假身分，向眾多女子騙婚詐財。他在2017年間，謊稱自己是政大法律系畢業的律師，持配偶欄空白的假身分證，與花蓮縣1名女子交往超過1年，期間以存「結婚基金」為由詐財70萬元。2020年1月間，台中市警局接獲一名女子來電，詢問是否有「陳翔祤」警官？並表示與該警官交往，卻遭男方陸續借款。
台中市警局獲報之後，隨即通報相關單位，於同年2月間逮捕陳俊穎到案，發現另有2名女被害人。檢警調查指出，陳男有過三段婚姻，還曾假冒台中市政府政風室公務員，以買結婚房為由，向女子詐騙得手42萬元。台中地檢署釐清案情後，依8項罪名起訴陳俊穎，但向法院聲押遭駁，陳俊穎棄保逃到高雄市被通緝，又改名「陳俊聖」繼續行騙。
之後，刑事局南部打擊犯罪中心將其逮捕，期間他疑似又詐騙8名女子，得款逾300萬元，去年至今年1月，屏東地院陸續判決，共判刑1年2月確定。而台中地檢署調查，陳俊穎自2018年起，陸續向3名女子，各行騙91萬、274萬元與51萬元，今年1月，高等法院台中分院判決，依詐欺罪判刑2年10月確定。
※【NOWnews 今日新聞
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