陳重文案連環爆！呱吉憶當年藍議員不演了　中邪似不斷稱讚台智光

我是廣告 請繼續往下閱讀
呱吉說，讓他印象很深刻的是，某一年預算審查時，台智光負責的監視器標案預算為2.6億，民進黨要求刪減500萬。以預算審查的常態來說，這個刪減比例算是很普通，但沒想到此刻突然有大概8到10名國民黨議員，突然連番表示要發表意見。
呱吉說，原本平常口才便給或是談笑風生的眾議員們突然變成讀稿機器人，每個人都像是中邪似的不斷稱讚台智光，說他們認真負責、妥善率超高、絕不會浪費預算等等。更可怕的事，每個人講的內容幾乎都一樣。像是有安排好的劇本一樣，每個人演完收工，「我知道政治有很多檯面下的買賣，但這種完全不演的表現我還是第一次看到。」
呱吉說，後來這一案又衍生出令柯文哲大怒的2M、3M案，當時台北市警察局為台北市監視器採購2M頻寬的網路。當時就有許多國民黨議員紛紛表示2M不夠用，要3M。想當然耳，一台監視器器配一個3M頻寬又是增加許多預算。有個國民黨議員是這麼說的：「如果頻寬不夠，車牌都照不清楚該怎麼辦？」他當時就忍不住發言說，車牌看不看得清楚，是受限於監視器的解析度。如果2M就足以傳輸監視器解析度的影像，那就不用特別提升到更高頻寬。請警察局說明監視器系統規劃的狀況。
呱吉說，這些案子不像許多政治議題可以產生那麼多版面，在許多國民黨議員強力要求下，這個案子就過了。現在根據檢調說法，陳重文在此案收受的賄金可能在數百到一千萬之間，大概就是證明了他當時的看法為真吧。「這不是馬後砲或事後諸葛，因為台智光監視器案我早就在質詢時講過，也在直播時說過，只可惜當時的我能做到的有限，這就是我說，不論怎樣我都覺得國民黨比較爛的原因，因為我都在現場親眼見證。」