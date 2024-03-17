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鴻海大啖AI商機！智能車ETF也受惠　這檔今年已漲超過1成

▲鴻海大啖AI商機，近來股價股價屢創高，智能車ETF也受惠，其中永豐智能車供應鏈ETF（00901）持有鴻海權重占比最高，今年以來已上漲13.24%。（圖／鴻海提供）
▲鴻海大啖AI商機，近來股價股價屢創高，智能車ETF也受惠，其中永豐智能車供應鏈ETF（00901）持有鴻海權重占比最高，今年以來已上漲13.24%。（圖／鴻海提供）

記者顏真真／台北報導

鴻海近日股價屢創高，在公布股利5.4元再創高，並上調今年營運展望，鴻海股價15日一度攻上漲停，扮演撐盤角色，終場以132元、漲11元作收，漲幅9%，也讓鴻海在電動車領域持續備受市場關注，就連台股與電動相關的ETF也受惠，其中持有鴻海權最占比最高的永豐智能車供應鏈ETF（00901）股價也跟著走揚，近3個月漲超過15%，今年以來亦已上漲超逾13%。

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鴻海董事長劉揚偉在日前法說會上表示，針對2024年全年營運展望，去年11月法說會的時候，對於今年展望的看法是中性，但近期由於生成式AI應用的增加，使得AI伺服器的能見度變得很高，因此對今年全年集團的展望，也從原先的中性，上調到「顯著」成長。

至於近期各界高度關注，集團在AI伺服器上的表現，劉揚偉透露，今年GPU模組會有超過3位數的年增幅度、AI伺服器營收成長預計超過4成，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比也將達到4成以上，同時也宣布股利5.4元再創高。

鴻海股利5.4元再創高，並上調今年營運展望，股價也強勁表態，15日盤中一度攻上漲停，來到133元創3年來新高，市值最高來到1.83兆元，一度超車聯發科，重返市值第二，終場收在132元，上漲11元，漲幅9.09%，而鴻海3年前最高來到134.5元，而鴻海股價報喜也帶旺鴻海家族，如廣宇、鴻準、樺漢、乙盛、京鼎、陽程也有2%至4%不等的漲幅。

不僅如此，台股與電動相關的ETF也受惠，目前相關ETF包括00893國泰智能電動車、00895富邦未來車、00896中信綠能及電動車、00901永豐智能車供應鏈，其中00901永豐智能車供應鏈ETF的成分股鴻海權達8.63%，也是台股電能車ETF中權重占比最高的ETF，近3個月漲逾15.58%，今年以來亦漲了13.24%。

00901永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥指出，在電動車市場迅速發展，電動車轉向智能化的趨勢將越加顯著，AI在車用智能的應用也將大放異彩，相關供應鏈成長可期。例如直接受惠AI發展的台積電以及受惠於下半年NVIDIA新GPU（GB200）的鴻海，近期股價相對強勢。

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