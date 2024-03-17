鴻海大啖AI商機！智能車ETF也受惠　這檔今年已漲超過1成

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至於近期各界高度關注，集團在AI伺服器上的表現，劉揚偉透露，今年GPU模組會有超過3位數的年增幅度、AI伺服器營收成長預計超過4成，AI伺服器產品在整體伺服器營收占比也將達到4成以上，同時也宣布股利5.4元再創高。
鴻海股利5.4元再創高，並上調今年營運展望，股價也強勁表態，15日盤中一度攻上漲停，來到133元創3年來新高，市值最高來到1.83兆元，一度超車聯發科，重返市值第二，終場收在132元，上漲11元，漲幅9.09%，而鴻海3年前最高來到134.5元，而鴻海股價報喜也帶旺鴻海家族，如廣宇、鴻準、樺漢、乙盛、京鼎、陽程也有2%至4%不等的漲幅。
不僅如此，台股與電動相關的ETF也受惠，目前相關ETF包括00893國泰智能電動車、00895富邦未來車、00896中信綠能及電動車、00901永豐智能車供應鏈，其中00901永豐智能車供應鏈ETF的成分股鴻海權達8.63%，也是台股電能車ETF中權重占比最高的ETF，近3個月漲逾15.58%，今年以來亦漲了13.24%。
00901永豐智能車供應鏈ETF經理人林永祥指出，在電動車市場迅速發展，電動車轉向智能化的趨勢將越加顯著，AI在車用智能的應用也將大放異彩，相關供應鏈成長可期。例如直接受惠AI發展的台積電以及受惠於下半年NVIDIA新GPU（GB200）的鴻海，近期股價相對強勢。