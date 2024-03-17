福原愛放手官司和解落幕！江宏傑IG曬燦笑帥照 8字洩心情寫照
台灣桌球好手江宏傑與前妻福原愛離婚後撕破臉，兩人跨國打官司纏鬥多時，15日雙方律師代表在日本召開記者會，宣布達成和解。昨（16）日晚間，江宏傑在官司落幕後首度更新IG，PO出燦笑的近照寫道「愛著笑著並幸福著」，看得出來心情相當不錯。
記者薛羽彤／綜合報導
江宏傑昨日首度更新IG，寫上「愛著笑著並幸福著」並曬出兩張燦笑的照片，雖然對於官司隻字未提，但心情狀態全寫在臉上，好友蔡尚樺、范姜彥豐、吳心緹等人，都留言替他感到開心，「一直幸福生活！」、「讚啦 辛苦了」、「男神の笑容」、「遲來的公道總算盼到了」、「終於有個好結果了，祝福你們！」
江宏傑15日與福原愛達成和解，他透過經紀公司發聲明表示，「如同今日在日本記者會上的說明，與福原愛在這段時間所發生的紛爭都已經落幕，謝謝各方在過程中提供的所有協助，以及得到許多支持與鼓勵的聲音，衷心地感謝。」
福原愛15日快閃記者會2分鐘，三度鞠躬致歉後離開。雙方一來一往攻防戰，官司纏鬥多時，最後福原愛態度放軟的關鍵，是因為江宏傑方面向日本法院提出強制執行，福原愛不服命令，嗆前往大陸，讓江宏傑方面只能提出刑事告訴，福原愛得面臨坐牢，刑期可能高達2年至20年，只好選擇和解。
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