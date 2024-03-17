陳奕迅開唱出意外！「額頭腫成巨瘤」 安撫歌迷是中頭獎
49歲的香港歌手陳奕迅近期正忙於在各地舉行「陳奕迅Fear and Dreams世界巡迴演唱會」，最近來到西安開唱，15日是西安演唱會的首場，沒想到卻發生小意外，陳奕迅從太空艙走出來時，因為走太快沒有注意前方，竟然撞到額頭，力道之大讓他的額頭腫了一個小包，就像是顆「巨瘤」。
記者吳雨婕／綜合報導
陳奕迅這次系列演唱會的開場，都是穿著太空裝從太空艙走出，極具有未來科技感，沒想到習以為常的路線，卻因為他走得太快撞到額頭，陳奕迅在演唱會上向歌迷幽默表示：「希望我今天『中頭獎』的舉動，會為你們不順利的人，給擋了一些（壞運氣）吧！」他也在IG貼出頭上腫了一個包，以及冰敷額頭的照片，樂觀的說：「我從都沒有偏財運，居然在西安『中頭獎』，耶！」
其實陳奕迅在開唱時出意外不是第一次，最讓人印象深刻的是他在2002年時來台進行校唱演出時，也是一個不小心跌落舞台，撞傷右側睪丸，當時硬是忍到演唱會結束才送醫；去年7月來台開唱，在他準備喝水時，險些在台上滑倒，他自嘲腿粗很穩，還透露2002年時在台灣治療，台灣醫院很進步、專業，都不用回去複診。
此外，陳奕迅去年10月在澳門開唱，唱完3場演唱會後感冒，只能將演唱會延期，事後他特別為延期演唱會致歉，也才透露是感染嚴重的鼻病毒，鼻子發炎不說，還出現腹瀉。如今又不小心撞到頭，讓歌迷忍不住擔心陳奕迅的傷勢，所幸這次狀況看起來不嚴重。
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