林襄「淨身出戶」狂封鎖才離開孫生！分手過程好拉扯：全都不要了
藝人林襄事業突飛猛進，除了啦啦隊，手上更握有多部節目主持。近日，林襄就在《11點熱吵店》上再次被問到與孫生如何分手一事，她竟自爆需要連哄帶騙、淨身出戶，東西通通不要才能離開對方，意外曝光分手的過程很拉扯。
記者詹鎰睿／綜合報導
近日，節目剛好在討論分手主題，主持人沈玉琳便開玩笑地對林襄質問，「3年了，孫生到現在都不承認跟妳分手？」林襄急忙替對方澄清，「他有啦！」也強調自己當時是直接攤牌，「我要分手，我現在就要回家，我要立刻回家！」
無奈孫生每次都會求饒「寶寶不要啦！」不斷周旋拉扯，甚至還會抱住林襄的腳。後來林襄才忍無可忍，祭出最後手段，「後期我真的分手是連哄帶騙的。」謊稱要回家住幾天冷靜，實則全面封鎖，「那些衣服我都不要了。我不要了，全部重買，我不要再回到那個地方了。」
沈玉琳見狀立刻形容「淨身出戶！」林襄也點頭表示，「真的！我真的是淨身出戶！」不過被Ｍelody問到，如果現在再見到孫生會不會尷尬？林襄則說不太會，而且還會互相打招呼，「我們其實很健康的關係。」
節目播出後，林襄在昨（16）日活動受訪時，也證實「東西都不拿」分手一事，就連孫生當時也有拍片爆哭，雖然在節目上有點效果，但她自己也有稍微反省一下，「那時候很年輕啊！不太會好好溝通！」
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