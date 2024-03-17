本周咖啡優惠！7-11咖啡「第2杯1元」　可可歐蕾、青梅冰茶買1送1

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📍門市｜3月17日
◾大杯精品美式買1送1，5折（原價100元、特價50元）
◾中杯精品燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價110元、特價73元）
📍門市｜每周五六日（4月2日止）
◾大杯西西里風檸檬氮氣咖啡加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣冷萃咖啡加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元）
◾特大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價99元、特價50元）
◾大杯氮氣玫瑰烏龍果茶加1元多1杯，5.1折（原價77元、特價39元
氮氣咖啡限定門市販售：門市查詢點此連結
📍APP｜3月16日至3月20日
◾四季春純奶青／純奶茶買4送2，6.7折（原價50元、特價33元）
◾中杯精品美式／精品拿鐵買4送2，6.7折（原價90元、特價60元）
◾大杯冰燕麥拿鐵／冰燕麥奶茶／冰黑糖珍珠燕麥奶買4送2，6.7折（原價75元、特價50元）
🟡全家便利商店
📍門市｜3月17日
◾特大杯美式第2杯10元，5.8折（原價60元、特價35元）
◾霜淇淋第2支10元，6折（原價49元、特價30元）
加10元送Pocky香蕉棒1盒
📍APP｜限3月18日 10:00開賣
◾大杯單品美式2杯119元，6折（原價100元、特價60元）
◾大杯單品拿鐵2杯119元，5.4折（原價110元、特價60元）
📍門市｜3月6日至3月19日
◾花生圓圓拿鐵買1送1，5折（原價75元、特價38元）
◾花生圓圓醇奶買1送1，5折（原價65元、特價33元）
以上2款可混搭，價格計算為售價加總除以2。
◾薑汁撞奶／杏仁茶／冰糖雪梨紅棗茶任選買1送1，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜3月14日至3月19日
◾大杯特濃美式5杯190元，6.9折（原價55元、特價38元）
◾大杯特濃拿鐵5杯225元，6.9折（原價65元、特價45元）
🟡萊爾富
📍門市｜即起至4月2日
◾大杯特濃美式第2杯10元，5.9折（原價55元、特價33元）
◾大杯特濃拿鐵第2杯10元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍外送｜3月31日前
透過foodpanda下單，Hi Cafe精選咖啡6.6折起，大杯特濃美式咖啡買2送1。
📍門市｜限3月17日
特大杯冰紅茶拿鐵39元，6折（原價65元）
🟡LINE禮物
如果門市、APP寄杯沒有喜愛的咖啡品項，還有一招便宜喝咖啡且能「寄杯」，LINE禮物販售的電子票券中，經常有7-11咖啡買一送一，除了能送禮，也能買來自用。
◾熱巧克力可可歐蕾買1送1，5折（原價55元、特價28元）🔎點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折（原價60元、特價30元）🔎點此購買
◾特大杯西西里檸檬氣泡咖啡買2送1，6.7折（原價80元、特價53元）🔎點此購買
◾特大杯冰珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）🔎點此購買
◾大杯熱珍珠奶茶買2送1，6.7折（原價60元、特價40元）🔎點此購買
🟡星巴克
即日起至4月1日期間，每天都有「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗，用LINE、Google、FB帳號就能抽買一送一優惠券，幾乎三抽必中一，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至4月3日，但要注意買一送一品項不包含星冰樂系列。
📌「咖啡旅程尋寶之旅」數位體驗（點此連結）