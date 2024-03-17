本土語言自然融入互動教學 教育部補助368個幼兒園
為促進本土語言傳承，鼓勵幼兒園教學融入本土語言，以深化幼兒本土意識及建構幼兒文化認同，教育部國教署辦理「本土語言融入教保活動課程計畫」，依照各幼兒園的規劃及幼兒人數為基準進行補助，112學年度共計補助368幼兒園，將本土語言融入幼兒生活環境，盼促進本土語言傳承，培養多元文化視野。
記者顏真真／台北報導
根據國教署資料顯示，112學年共有368園參與「本土語言融入教保活動課程計畫」，以桃園市觀音國小附幼為例，該園位於觀音地區少數的濱海客家聚落，以距今200多年歷史的甘泉寺為中心，因園內大部分幼兒對客語很陌生，為讓幼兒熟悉客語，該園於109學年開始參與本計畫，從幼兒的生活經驗及在地環境出發，將客語融入主題課程，以遊戲探索方式引起幼兒學習的興趣，並以客語作為溝通工具，培養幼兒聽與說的能力，也讓家長相當高興。
另外，台東縣忠孝國小附幼自102學年度起參與本計畫，園內幼兒多為阿美族，透過計畫，師生一同學習並認識阿美族文化。該園在教室環境中布置母語環境，像是將用餐、刷牙及打招呼等用詞張貼於教室裡，逐步將阿美語融入生活及課程中；在動態課程方面，依據幼兒發展與學習需求，將阿美語及在地生活環境素材融入活動，讓課程與本土文化緊密結合。
此外，忠孝國小附幼透過國教署補助，聘請熟知族群習俗及部落文化且具備語言能力認證的專家學者，於課後或園務會議提供阿美語及阿美族文化的相關建議，教保服務人員藉此調整課程及內容，讓幼兒能更深入學習族群的文化特色。
國教署表示，幼兒園教保服務的實施應與家庭及社區密切配合，本土語言的學習需要自然融入於生活，以互動參與式的教學方式，提供幼兒日常學習機會，讓幼兒認同並欣賞自身族群的語言，進而培養尊重與欣賞多元文化的宏觀視野。