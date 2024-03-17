經濟太差！中國Z世代瘋買「金豆」理財　專家警告：沒有意義

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由於年輕人因為資金有限，買不起金項鍊和金條，轉而購買黃金顆粒，也就是所謂的「金豆」。每1顆金豆，重量約1公克，約為人民幣600元（約台幣2636元），被視為是經濟不確定時期最安全的投資選擇，中國當地掀起一波「金豆」理財風潮。
從金條到金豆、金手鐲，成為中國的黃金消費趨勢。一名福建省電腦科學的洪姓學生表示，「買黃金基本上不可能虧錢」。她從一月份開始購買金豆，到現在有2公克多，只要成本低於國際金價，他就會繼續購買。
這些裝在玻璃罐裡的「金豆」，成為中國年輕消費族群的投資重點，也是中國珠寶店最新的熱門商品。根據香港珠寶商周大福集團發布的《2023 年中國珠寶消費趨勢報告》， Z世代消費者受到青年高失業率和國家陷入通貨緊縮的衝擊，目前已經成為中國黃金飾品的最大消費族群之一。
由於中國經濟成長令人失望，人們減少購物，黃金的吸引力隨之而來，對傳統投資缺乏信心的氛圍助長了中國新一輪「淘金熱」。中國股市在疫情解封後下跌，再加上受到房地產低迷影響，倫敦顧問公司Metals Focus專家卡瓦利斯（Nikos Kavalis）指出，年輕人正在跳過高奢侈消費，轉而購買金豆等資產式珠寶，用於投資和裝飾。
不過卡瓦利斯警告稱，投資金豆或其他黃金產品是沒有意義的，因為這類價格通常都比商品的現貨價格高10%至30%。他建議，將資金存入黃金ETF是投資者更好的選擇。
對於黃金的迷戀席捲了中國社群媒體。微博充斥著有關於黃金持久價值的熱烈討論，一個主題標籤為「年輕人為甚麼開始購買黃金」獲得逾9000次點閱，其中還有篇貼文認為「黃金可以避免掉一切麻煩」。
據世界黃金協會2021年的報告，目前估計有四分之三的黃金消費者年齡在25至35歲之間，許多人認為投資黃金風險較低。隨著金價自12億來多次觸及歷史高位，也使得這樣的想法被加強。據中國政府數據顯示，去年12月黃金、白銀和珠寶首飾的銷售額達到6年來新高，年增29.4%，貴金屬成為中國成長最快的消費市場之一。
中國珠寶商六福控股國際有限公司的發言人表示，中國農曆新年期間購買金豆用於送禮和投資也達到了高峰。甚至連中國銀行也加入黃金零售行列，開始出售金豆，例如中國招商銀行在去年7月推出了金豆套組系列。英皇鐘錶珠寶有限公司董事長兼董事總經理楊欣迪表示，「儘管近期中國金價飆升，但消費者仍然表現出對黃金的強烈偏好。」
但有專家警告，對於金豆和其他黃金製品的消費者來說，如果不瞭解真金與假貨的區別，就會面臨危險。
近來就曾有一名26歲上海上班族試圖用金豆換金手鐲時，發現幾乎所有的金豆都混有鐵、鋅和銅，她表示，我從來沒有嘗試過以超便宜的價格購買黃金，而是從星級網上商店購買黃金。但這仍然可能發生。