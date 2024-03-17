門診病人大爆炸！醫示警「今年腸病毒很可怕」 預防方式家長必知
近期進入春季後又有一波看病潮！過敏專科及兒科專科醫師王韋力表示，從上週開始，門診出現不少腸病毒和流感的案例，掛號民眾明顯增多，診所常一開門就大排長龍，提醒民眾，目前看來流感疫情在氣溫慢慢回升後，有望趨緩，但往年腸病毒5、6月才會達到高峰，這次3月就開始有大量案例，整個腸病毒高峰期可能會拉得更長。
記者張志浩／綜合報導
王韋力說明，2024年春節結束後，門診掛號人數顯著下降，原以為隨著冬天結束，生病案例會越來越少，不過隨著學校開學、週末假期活動展開，在近兩週看病患者又突然暴增，幾乎是每天都維持上升趨勢，其中小兒科又以流感和腸病毒最為猖狂，而腸病毒在今年的高峰期可能會比預期的長。
而疾管署也指出，上週腸病毒門急診就診破6000人次，創10年同期新高，且近4週，教托育機構因應腸病毒疫情，停課累計已180班，超越去年同期132班。王韋力強調，腸病毒主要是透過糞口傳染，因此「用肥皂勤洗手」是最重要的預防方式，此外，腸病毒是「酒精殺不死」的病毒，透過「漂白水消毒」也很重要。
王韋力提及，進入春季後，家長們一定要時刻留意孩童身體狀況，腸病毒初期症狀就是吃不下，當發現孩子食慾變差就應有警覺，此外，腸病毒雖然在大人身上症狀不明顯，但仍會有喉嚨痛、輕微發燒、拉肚子等不適，所以當大人也有上述狀況，別單純只認為自己得到小感冒，可能無意間就會忽視孩子的健康。