妮可基嫚現蹤夜市！「高出路人一顆頭」 真實身高令人震驚
56歲奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）演過《紅磨坊》、《別相信任何人》、《時時刻刻》等多部電影。日前她分享到香港拍攝新劇的幕後花絮照，身高180公分的她在人群中明顯高出一顆頭，相當顯眼，強烈對比讓不少人驚呼：「原來女神這麼高！」
記者薛羽彤／綜合報導
妮可基嫚之前到香港拍攝影集《外籍人士》（Expats），並在IG分享一系列花絮照片，身高180公分的她，現身在香港夜市街頭宛如「金髮女巨人」超級顯眼，身旁的人群高度幾乎都只到她的肩膀，不少粉絲見到此景才意識到妮可基嫚「原來這麼高」，讓不少人驚嘆，「女巨人原來是妮可基嫚」、「又高又漂亮的美人」、「在街頭遇上都會忍不住多看幾眼。」
事實上，妮可基嫚出道以來一直保持完美的身材比例，她曾透露自己一直維持著「82飲食法」，80%選擇吃健康食物，20%吃那些可以讓自己開心的食物。運動方面，她選擇有氧運動提升新陳代謝，在家也會訓練核心肌群，為了曼妙身材下了不少功夫。
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