鍾麗緹14歲女兒長大了！絕世外貌美到不科學 外套滑一半粉絲暴動
53歲的女星鍾麗緹因為美豔外表，一直是許多人心目中的女神，2016年與小12歲的張倫碩結婚後，過得幸福美滿，而在此前她有過2段婚姻，第一段是與Glen Ross，兩人育有一女Yasmine Ross（張敏鈞），雙方於2002年離婚；第二段婚姻是鍾麗緹與台灣的音樂製作人嚴錚，他們於2003年結婚，2011年離婚，兩人育有2女張思捷、張凱琳。近期鍾麗緹的小女兒張凱琳在社群媒體上分享多張生活照，年僅14歲的她，遺傳了媽媽精緻的五官，一顰一笑都宛如名模，引起討論。
記者吳雨婕／綜合報導
鍾麗緹的二女兒張思捷與小女兒張凱琳，都跟媽媽一起住在北京，張凱琳目前則是在北京就讀國際學校，時常在社群媒體上分享生活，近期她與朋友到餐廳吃飯，在IG上傳一系列美照，照片中，一頭咖啡色長髮的她戴著帽子、身穿深色背心，外套刻意不穿好，露出一截肩膀，手上拿著糖葫蘆，姿態非常成熟，舉手投足間就像是名模。
除了美照外，還有張凱琳呲牙裂嘴，對好友露出牙套的逗趣模樣，看得出來生活過得十分愜意。事實上，張凱琳在2016年時與繼父張倫碩一起錄製綜藝節目《爸爸去哪兒4》，當時可愛的樣子圈了許多粉，如今14歲的她已經亭亭玉立，不僅外表遺傳了媽媽，超高顏值時常引起關注外，近年也多次參與走秀、演戲，非常多才多藝。
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