路跑／萬金石馬拉松男子組肯亞好手奪冠！以2小時9分31秒刷新紀錄
台灣國內唯二且首獲世界田徑總會金標籤認證的賽事，萬金石馬拉松在今（17）日早晨開跑，最終成績出爐，男子組冠軍由肯亞好手Cyrus Kipkemboi MUTAI拿下，並且也以2小時09分31秒成績刷新大會紀錄，而女子組部分則是Fozya Jemal AMID拿下冠軍。
記者林之越/綜合報導
萬金石馬拉松從6點30分開始起跑，全程42.195公里，起終點都設在北海岸翡翠灣路段。男子組部分，大會前3名分別為Cyrus Kipkemboi MUTAI、Kennedy KIPYEKO還有Kenneth KEMBOI ROTICH，外加上第4名的Barnabas KIPTUM，4人的成績相差僅約5秒。
值得一提的是，萬金石男子組的大會紀錄是肯亞的MATHEW KIPSAAT所保持的2019年以2小時11分17秒，而本次冠軍Cyrus Kipkemboi MUTAI也刷新這項紀錄，獲得4.5萬美金（約130萬元台幣）獎金。
另一部分，女子組總冠軍是衣索匹亞籍選手Fozya Jemal AMID，成績為成績2小時38分09秒，未能打破同樣是來自衣索比亞的BEKELECH GUDETA BORECHA在2023年所寫下的2小時29分25秒紀錄。
而在國內組的部分，男子組由周庭印拿下冠軍，跑出2小時24分43秒，總成績落在男子組第12名，而女子組則是謝千鶴奪冠，耗時2小時57分48秒完賽，位居總排名第5名。
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